Додик упутио честитке Јединственој Русији, Медведеву и Путину

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик упутио је искрене и братске честитке Јединственој Русији и њеном предсједнику Дмитрију Медведеву на изборном резултату, као и предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину.
"Српски и руски народ не повезују само политика и дипломатија, већ вијекови заједничке историје, вјере, културе и осјећаја братства, који су преживјели и најтежа времена. Зато се сваки нови сусрет и сваки корак који доприноси јачању наших веза доживљава с посебном пажњом и емоцијом", рекао је Додик.
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Руском народу пожелио је мир, снагу и напредак, а предсједнику Путину, предсједнику Дмитрију Медведеву и руководству Русије много успјеха, здравља и личне среће, уз жељу да наше пријатељство буде још снажније у годинама које долазе.
"Нека пријатељство српског и руског народа остане чврсто, искрено и трајно", навео је Додик на Иксу.
Странка Јединствена Русија освојила је на изборима у Русији за посланике Државне думе рекордан број мандата у историји учешћа те партије на изборима, саопштила је данас Централна изборна комисија Русије.
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Према посљедњем пребројавању гласова, Јединствена Русија освојила је 57,97 одсто гласова по партијским листама и побиједила у 208 од 225 једномандатних изборних јединица.
Искрене и братске честитке Јединственој Русији и њеном предсједнику Дмитрију Медведеву на изборном резултату, као и предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 21, 2026
Српски и руски народ не повезују само политика и дипломатија, већ вијекови заједничке историје, вјере, културе и…
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