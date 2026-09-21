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Двије седмице пред изборе: Арнаутовић има идеју да мијења Устав и Изборни закон БиХ

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21.09.2026 19:33

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Скенирање личне карте на изборима 2026.
Фото: АТВ

Умјесто у пензију, Суад Арнаутовић, члан ЦИК-а БиХ којег је од старосне границе за одлазак из ЦИК-а сачувала интервенција Кристијана Шмита има идеју да мијења Устав и Изборни закон БиХ.

Мијењао би правила за људе са два држављанства који гласају на основу Уставног права. У Дејтонском споразуму јасно је дефинисано ко има право на двојно држављанство и право гласа у другој држави.

"Тако да ми је непојмљиво да се уплиће у политичке игре и у негирање Устава БиХ, а он је члан незаконитог ЦИК-а", рекао је члан Републичке изборне комисије Александар Радета.

Арнаутовићеве тврдње правно су неутемељене. Корисно би било да члан ЦИК-а који је правник, чита релевантне европске правне ставове о проблематици о којој говори прије него изјави глупости, став је струке.

"Венецијанска комисија је својим ставовима јасно утврдила да особе са двојним држављанством морају имати једнака бирачка права и активна и пасивна као и држављани који немају двојно или тројно држављанство. Дакле, са правне тачке гледишта, то је потпуно неосновано", казао је правник Милан Тегелтија.

Не може Арнаутовић одређивати шта су то права људи која имају двојна држављанства. Трн у оку му је билатерална сарадња са Србијом. Велики број грађана БиХ је са двојним држављанством Србије, па би свако задирање у та питања имало и практичну димензију за људе који своја права остварују у обје државе.

"Оно што је сигурно јесте да од тога неће бити ништа што је он најавио. Прије можемо очекивати да ће та Парламентарна скупштина смијенити и Арнаутовића и овај нелегални ЦИК након избора. Али, да ће он моћи покренути неке процедуре око тога, то просто није могуће", истакао је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.

Све се одиграва двије седмице пред Опште изборе. У Српској не желе и неће да се баве другим ентитетом.

"Па како се ближе избори све имају глупље изјаве и све ненормалније. Тако да не бих уопште да коментаришем, не желим", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Није ту крај. Арнаутовић тражи и потпуно другачији приступ према гласачима из дијаспоре. Предлаже аутоматску регистрацију држављана БиХ у иностранству, да њихове коверте преузимају дипломатско-конзуларна представништва и дипломатском поштом их шаљу у Сарајево. Посједовање двојног или вишеструког држављанства не би требало да буде препрека остваривању бирачког права у обје државе. Не постоји европски стандард који државе обавезује да омогуће гласање на националним изборима грађанима..међутим уколико држава омогућава гласање из иностранства, ограничења морају бити оправдана и не смију бити произвољна или неразумна. Тако бар пише у документима Венецијанске комисије.

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Тагови :

Суад Арнаутовић

избори

Избори 2026

Избори 2026.

ЦИК БиХ

Изборни закон

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