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Виза Д за возаче из БиХ: Колико кошта и шта је потребно

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21.09.2026 18:14

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Камионџије из БиХ
Фото: АТВ

Професионални возачи теретних возила и аутобуса из Босне и Херцеговине од 23. септембра 2026. године моћи ће подносити захтјеве за дуготрајну хрватску визу Д.

Како су за "Аваз" појаснили из Амбасаде Републике Хрватске у БиХ, могућност се односи на возаче теретних возила и аутобуса који су држављани трећих земаља којима није потребна краткотрајна виза Ц за улазак у Хрватску.

Ријеч је о дуготрајној визи Д, која се може издати за један или више улазака, уз одобрено трајање боравка до највише 365 дана, односно годину дана.

Захтјеви од 23. септембра

Како објашњавају из Амбасаде РХ у БиХ, запримање захтјева за ову визу почиње 23. септембра 2026. године.

Захтјев се подноси у Амбасади Републике Хрватске у Сарајеву или у једном од генералних конзулата или конзулата Хрватске у БиХ, уз поштивање конзуларне надлежности.

Поступак издавања визе може трајати до 45 дана, због чега је важно да возачи правовремено припреме потребну документацију.

Шта морају имати возачи

За возаче теретних возила у међународном друмском превозу потребно је поднијети попуњен и својеручно потписан образац захтјева за визу Д, важећу путну исправу, фотографију димензија 35x45 милиметара те документацију којом се доказује стручна оспособљеност.

То подразумијева возачку дозволу категорије Ц/ЦЕ.

Потребно је доказати и запослење у правној особи са сједиштем у трећој земљи, односно доставити уговор о раду и потврду о пријави на мировинско осигурање.

Мора постојати пословна сарадња

Како за "Аваз" појашњавају из Амбасаде, возач мора имати и доказ о пословној сарадњи правне особе из треће земље с правном особом из Хрватске.

То може бити уговор о пословној сарадњи, уговор о испоруци и слична документација.

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Такође, потребно је доказати да је возач ангажован на испоруци производа или материјала у Хрватску или из Хрватске у трећу земљу. Као доказ могу послужити налог за пријевоз, ЦМР – међународни товарни лист и друга одговарајућа документација.

У појединим случајевима може бити потребна и додатна документација о пословној сарадњи, као и доказ о регистрацији за обављање међународног друмског превоза робе, попут лиценце превозника.

Обавезно здравствено осигурање

Возачи морају имати и полицу путног здравственог осигурања која покрива цијело вријеме намјераваног боравка у Хрватској.

Осигурање мора важити на цијелом Шенгенском подручју, а минимална осигурана сума износи 30.000 евра.

Приликом подношења захтјева, ако је примјењиво, потребно је дати и отиске прстију.

Накнада за визу износи 93 евра.

Посебна правила за возаче аутобуса

За возаче аутобуса такође је предвиђена могућност подношења захтјева за визу Д.

Они морају доказати стручну оспособљеност, односно посједовање возачке дозволе одговарајуће категорије Д/ДЕ.

Потребно је доказати и да је возач запослен код правне особе из треће земље која је регистрована за обављање превоза у редовном међународном линијском превозу путника.

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Уз уговор о раду и потврду о пријави на пензијско осигурање, може бити потребан и извод из регистра превозника.

Возач такође мора доказати да је ангажован у редовном међународном линијском превозу путника између Хрватске и треће земље. Као доказ могу послужити возни ред, уговор о линији, радни налог и друга документација.

Виза не укида правило 90/180

Један од најважнијих детаља за возаче јесте да хрватска виза Д не значи аутоматско укидање правила 90/180 у другим државама Шенгена.

Како су објаснили из Амбасаде Хрватске у БиХ, ова виза омогућава кретање без отварања Entry/Exit профила само у Хрватској.

Уколико се превоз обавља у неку другу државу Шенгена отвара се профил у Entry/Exit систему. Исто правило примјењује се и у случају туристичке или приватне посјете другој држави.

За боравак у свим другим државама Шенгена и даље вриједи правило 90 дана у било којем периоду од 180 дана.

То значи да нова могућност треба олакшати статус професионалних возача приликом уласка и боравка у Хрватској, али сама по себи не представља дозволу за неограничен боравак у другим државама Шенгена.

Виза може важити годину

Према информацијама из Амбасаде Хрватске у БиХ, виза Д може бити одобрена за један или више улазака, а одобрено трајање боравка може износити до 365 дана.

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За возаче из БиХ који свакодневно или учестало обављају међународни друмски превоз посебно је важна чињеница да се захтјеви почињу запримати већ 23. септембра.

Управо зато ће, прије подношења захтјева, бити кључно припремити комплетну документацију којом се доказују запослење, стручна оспособљеност, пословна сарадња и конкретан ангажман у међународном превозу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Возачи

превозници

Виза Д

Босна и Херцеговина

Хрватска

Шенген зона

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