Ко је окренуо прасе у центру Сарајева?

Аутор:АТВ редакција
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Снимак на којој неко пече прасе у Ботаничкој башти Земаљског музеја усред Сарајева обишла је регион.
Због свега се огласио и Земаљски музеј из којег поручују да је проблем неријешени статус због којег у самој згради Музеја још увијек станује породица некадашњег домара у којој је Музеј у правном спору.
"Дотична породица континуирано, поред стана који им је додијељен на дискутабилан начин, узурпира и Ботанички врт, константно правећи проблеме и инциденте запосленицима, посјетиоцима, извођачима итд", поручују из Музеја.
Они поручују да ово није први инцидент и да често свједоче да се на том простору пече ајвар или окреће прасе.
Апелују на надлежне инспекције и агенције за спровођење закона да санкционишу породицу, а позивају и надлежне Кантона Сарајево и општине Центар да им пронађу смјештај.
Један корисник на Фејсбуку прокоментарисао је читав случај и објаснио о коме је ријеч.
Ријеч је о породици Јамакосмановић, која у Земаљском музеју БиХ живи више од 50 година. Мустафа Јамакосмановић био је домар у Музеју и, према доступним наводима, као запосленик је добио стан на кориштење.
Мустафа је у међувремену преминуо, а у стану данас живе његова супруга Василија Јамакосмановић и син Енвер Јамакосмановић. Према наводима из Музеја, породица и даље користи стан у склопу комплекса, док Музеј сноси трошкове воде и гријања. Истовремено, породица тражи да јој се као замјенски смјештај осигура стан површине око 100 квадратних метара на подручју Маријин Двора.
Случај тако већ годинама отвара питање кориштења стамбеног простора унутар Земаљског музеја БиХ, али и односа између права породице која у њему живи и интереса институције која тај простор користи за своју основну дјелатност.
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