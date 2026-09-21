Патријарх Порфирије: Вјера је изнад свих граница, она је повјерење, израз и потврда љубави

Аутор:АТВ редакција
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Патријарх српски Порфирије служио је данас, на Малу Госпојину, свету литургију у Саборној цркви у Београду и поручио да је вера изван свих граница и да представља повјерење, израз и потврду љубави.
- Што Богу је могуће, нама људима често није разумљиво. И што је људима немогуће, Богу је, ако Он то хоће, и ако његова љубав хоће, и ако је то за добро творевине његове, ако је то на спасење нама, људима, и те како јесте могуће. Свети Јоаким и Ана имају вјеру - рекао је патријарх у својој бесједи, а наводи се у саопштењу Српске православне цркве.
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Истакао је да се вјером види много даље него очима.
- Вјером се види изван граница овог створеног свијета, изван граница творевине. Вјером се допире до вјечности, допире се до Бога. Вјера је друга страна љубави, јер вјера је повјерење. Зато је она израз и потврда љубави. Она је плод љубави и испреплетана је са љубављу. А у случају светих Богородичиних родитеља Јоакима и Ане, вјера је основ, стожер и центар њиховог живота, та вјера као љубав и вјера као повјерење - рекао је Порфирије.
Радост великог празника Рођења Пресвете Богородице употпунило је рукоположење Филипа Вулеташа у свештени чин ђакона.
Он ће служити, како је нагласио Порфирије, по договору и благослову патријарха антиохијског и свег Истока Јована, када прође праксу у својој епархији, српском народу у Дубаију, у Уједињеним Арапским Емиратима.
Српска православна црква и вјерници данас славе рођење Пресвете Богородице, један од највећих црквених празника посвећен Мајци Божјој, у народу познат као Мала Госпојина.
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Овај празник означава да се завршава период Међудневице - времена између два велика празника посвећена Богородици - Велике и Мале Госпојине, када жене беру међудневничке траве: хајдучку траву, кичицу, угаслицу и друге којима лијече разне болести.
Мала Госпојина спада у ред Богородичних празника и прославља се сваке године 21. септембра.
(Танјуг)
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