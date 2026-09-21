Европа уводи нова правила за дјецу: Ограничења за малољетнике и потпуна забрана за млађе од 13 година

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Европска комисија упутила је у законодавни поступак приједлог према којем би дјеци млађој од 13 година био забрањен приступ друштвеним мрежама, док би тек са навршених 15 година могла самостално да отворе налог на тим платформама.
Према приједлогу, дјеца би могла да отворе самосталне налоге на друштвеним мрежама тек након навршене 15. године. Дјеца узраста од 13 до 15 година могла би да користе мини-налоге под надзором родитеља или старатеља, што би им омогућило приступ друштвеним мрежама и платформама за дијељење видео-садржаја прилагођеним њиховом узрасту.
Услуге доступне путем мини-налога морале би да буду осмишљене уз додатне мјере заштите, попут ограниченог броја друштвених контаката и ограниченог времена проведеног пред екраном, највише до једног сата дневно.
Дјеца узраста од три до 13 година не би могла да користе друштвене мреже, али би преко налога којима управљају родитељи или старатељи могла да приступају посебно осмишљеним сервисима за дијељење видео-садржаја прилагођеним њиховом узрасту.
Платформе би морале родитељима и старатељима да понуде једноставан алат којим би могли да ограниче коришћење уређаја одраслих искључиво на такве садржаје намијењене дјеци када им уступају уређај. Такође, морали би да имају могућност да ограниче вријеме које дијете проводи на уређају на највише један сат дневно.
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен рекла је да дјеца у Европи у просјеку проводе између четири и шест сати дневно пред екранима, док она која су почела да користе друштвене мреже прије десете године пред екранима проводе још више времена, између седам и осам сати дневно.
– Превише дјеце прерано долази у контакт са свијетом интернета. Нису спремна да се сналазе у окружењу у којем насиље и злостављање могу да их прате све до куће и у којем свака грешка може заувијек да остане забиљежена. Дјетињство и пубертет управо су период када треба гријешити, учити из грешака и напредовати – изјавила је фон дер Лајен.
Она је истакла да постоји велики број доказа о штетном утицају друштвених мрежа на мозак и личност који се још развијају.
– Сви знамо за те посљедице: недостатак сна, депресија, анксиозност, самоповређивање, зависничко понашање и, нажалост, самоубиство. Родитељи не могу да се такмиче са алгоритмима нити могу да их прате, а то од њих не би требало ни очекивати – рекла је предсједница Европске комисије.
Приједлог уводи низ обавеза за друштвене мреже, платформе за дијељење видео-садржаја, интернет видео-игре и чет-ботове засноване на вјештачкој интелигенцији који нуде услуге корисницима млађим од 18 година.
То укључује забрану функција које подстичу зависничко понашање, као и забрану бесконачног листања садржаја. Налози намијењени малољетницима морали би да имају искључену геолокацију, као и ограничен приступ камери и микрофону.
Платформе би требало да користе апликацију Европске уније за провјеру старости корисника, која не чува лична документа нити биометријске податке, чиме би се, према наводима Комисије, обезбиједио највиши ниво заштите приватности.
Пружаоци услуга друштвених мрежа и платформи за дијељење видео-садржаја мораће да провјере узраст корисника приликом отварања новог налога. Код постојећих налога, пружаоци услуга мораће да процијене узраст корисника на основу релевантних показатеља, као што су датум отварања налога и подаци о платној картици.
Пружаоци услуга веома великих интернет платформи мораће унапријед да докажу да су њихове услуге „безбједне по дизајну“.
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