Возачи почели да користе уље уљане репице умјесто горива

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Поједини возачи у Француској почели су да користе уље уљане репице као гориво за њихове аутомобиле на дизелски погон усљед рекордног раста цијена дизела, јавили су данас француски медији.
Према наводима "БФМТВ-а", литар уља уљане репице износи 1,53 евра, што је готово за евро јефтиније од дизела.
"Због ове разлике у цијени, Французи разматрају да пређу на нову врсту горива", јавља БФМТВ.
Свијет
Хорор на познатој плажи у Грчкој: Предатор виђен само пар дана након напада
Истовремено, други возачи су опрезни по том питању и не предузимају такав ризик из бојазни да би то могло да нашкоди моторима. Употребом уља уљање репице може да се оштети систем за убризгавање горива, а предвиђена је и новчана казна од 200 евра.
Цијена дизела у Француској јуче је достигла нови рекордни износ од 2,41 евра по литру.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Хроника
1 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
57
17
51
17
42
17
37
17
32
Тренутно на програму