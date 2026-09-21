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Хапшење у БиХ: Пронађена већа количина оружја

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21.09.2026 16:53

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Полиција је пронашла већу количину наоружања и минско-експлозивних средстава у околини Зенице, а у акцији су ухапшена два лица, од којих је једно из аутомобила избацило оружје, саопштено је из МУП-а Зеничко-добојског кантона.

Полицајци су у петак, 18. септембра, у мјесту Бистричак зауставили "туарег" којим је управљао возач из Зенице чији су иницијали Е.Т, који се потом великом брзином удаљио у правцу насеља Стара Немила и поред коловоза одбацио одређену количину наоружања и минско-експлозивних средстава.

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Службеници Полицијске станице Немила су пронашли и обезбиједили одбачено наоружање до доласка увиђајне екипе, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва.

Током увиђаја је пронађено 45 комада ручних бомби "М93" - двије без упаљача, те двије ратне производње, два детонирајућа штапина, три спорогорећа штапина, осам тромблонских и четири противпјешадијске мине, 30 детонаторских каписли, два спорогорећа и један детонирајући штапин, један упаљач за ручну бомбу, те 12 пластичних чепова за активирање експлозива без детонатора.

Пронађен је и један упаљач за распрскавајућу мину, двије жице за потезне мине, једна жица од електричне каписле без електричне детонаторске каписле, три експлозивна појачивача, једна машиница за паљење електричне детонаторске каписле, два ручна бацача ракета "М80 зоља" и један ручни лансер ракета-граната.

Пронађено је и 14 упаљивача тенковске антимагнетске мине, три ракете "ПГ седам", три ракетна горива, шест комплетних комада упаљивача пјешадијске распрскавајуће мине.

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Заплијењена су три упаљивача пјешадијске распрскавајуће мине "УПМ-2А" без детонирајуће каписле, два упаљача ручне бомбе без детонирајуће каписле, један упаљач ручне бомбе са детонирајућом капислом, три електричне детонирајуће каписле "ЕДК осам", један хемијски упаљивач противпјешадијске анитмагнетне мине, те детонирајући штапин дужине 250 центиметара.

Након увиђаја су минско-експлозивна средства са лица мјеста изузели припадници Федералне управе цивилне заштите, а службеници Сектора криминалистичке полиције су наставили активности на документовању предметног кривичног дјела.

Истога дана је у Сарајевској улици су припадници Сектора криминалистичке полиције претресли путничко возило "форд фокус" којим је управљао возач из Зенице чији су иницијали М.А. (29), које се доводи у везу са Е.Т.

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Том приликом је пронађен пиштољ са оквиром и 18 комада муниције, за које лице није имало потребну дозволу, као и новац у различитим апоенима и валутама у укупном износу од око 25.000 КМ.

(Срна)

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Тагови :

Зеница

МУП ЗДК

Оружје

Полиција

хапшење

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