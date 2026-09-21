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Шесторо дјеце и мајка повријеђени у тешкој несрећи коју је изазвао пијани отац

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21.09.2026 16:27

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Шесторо малољетне дјеце и њихова мајка повријеђени су у саобраћајној несрећи која се догодила јуче, пола сата послије поноћи, на путу између Алибунара и Селуша.

Како су саопштили из Основног јавног тужилаштва у Панчеву, возач који је изазвао саобраћајну несрећу је отац повријеђене дјеце, односно супруг повријеђене жене, који је у тренутку несреће био пијан.

- Обавјештава се јавност да је дана 20. септембра, око 00.30 часова, на Државном путу 2 Б реда број 310, између насељених места Алибунар и Селеуш, догодила саобраћајна незгода у којој је повријеђено више лица. До незгоде је дошло када је осумњичени С.Ш. (43) из Иланџе, управљајући возилом марке „опел астра“, у којем се налазило његово шесторо малољетне дјеце и супруга, усљед присуства алкохола у организму у концентрацији од 1,70 промила и неприлагођене брзине изгубио контролу над возилом, након чега је возило слетјело са коловоза и преврнуло се - пише у саопштењу Основног јавног тужилаштва у Панчеву.

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У саобраћајној несрећи, како додају у саопштењу, повријеђено је седам лица, од којих су код пет лица констатоване лаке тјелесне повреде, док су код два малољетна лица констатоване тешке тјелесне повреде опасне по живот.

По налогу дежурног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Панчеву, сумњиченом С.Ш. је одређено задржавање до 48 часова, у ком времену ће бити спроведен надлежном јавном тужиоцу ради саслушања.

(Курир)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Србија

више повријеђених

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