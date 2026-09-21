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Тинејџер (17) пропао у рупу од 13 метара, љекари му се боре за живот

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21.09.2026 15:14

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Права драма одиграла се протекле суботе код Лазаревца, када је М. Ж. (17) под још неразјашњеним околностима упао у дубоку рупу ископану за бунар.

Према информацијама које има Телеграф, малољетник је пао у амбис дубине око 13 метара.

Након драматичног спасавања, дечак је са тешким тјелесним повредама хитно транспортован у Београд на Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић”.

vatrogasci

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Љекари су му примарно указали помоћ, констатовали озбиљне повреде и задржали га на даљем лијечењу и посматрању.

Тачни узроци и околности под којима је малољетник завршио у необезбеђеној рупи и даље нису познати.

Надлежни органи спроводе истрагу која би требало да утврди како је дошло до ове несреће и да ли постоје елементи одговорности за непрописно обезбеђивање градилишта, односно ископа, преноси Српскаинфо.

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Тагови :

незгода

Лазаревац

бунар

Србија

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