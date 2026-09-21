Тинејџер (17) пропао у рупу од 13 метара, љекари му се боре за живот

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Права драма одиграла се протекле суботе код Лазаревца, када је М. Ж. (17) под још неразјашњеним околностима упао у дубоку рупу ископану за бунар.
Према информацијама које има Телеграф, малољетник је пао у амбис дубине око 13 метара.
Након драматичног спасавања, дечак је са тешким тјелесним повредама хитно транспортован у Београд на Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић”.
Друштво
Велики пожар у Сарајеву: Гори објекат код Олимпијског базена
Љекари су му примарно указали помоћ, констатовали озбиљне повреде и задржали га на даљем лијечењу и посматрању.
Тачни узроци и околности под којима је малољетник завршио у необезбеђеној рупи и даље нису познати.
Надлежни органи спроводе истрагу која би требало да утврди како је дошло до ове несреће и да ли постоје елементи одговорности за непрописно обезбеђивање градилишта, односно ископа, преноси Српскаинфо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
9 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д4
Најновије
Најчитаније
17
51
17
42
17
37
17
32
17
28
Тренутно на програму