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Тешка незгода: Аутом ударио баку (72) па побјегао, жена преминула на лицу мјеста

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20.09.2026 15:06

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Фото: ATV

Ужасна саобраћајна несрећа десила се у Панчеву у суботу увече, када је непознати возач ударио баку која је прелазила улицу, усмртио је на лицу мјеста, а затим побјегао.

Више јавно тужилаштво у Панчеву издало је саопштење у којем обавјештава јавност о детаљима несреће.

Инцидент се десио око 19.22 у насељу Скробара, у улици Маршала Тита, наспрам кућног броја 41, а смртно је страдала С. М. (1955) из Панчева.

Како је саопштено, непознати возач, управљајући НН возилом из правца Качарева ка Панчеву, усљед неприлагођене брзине изгубио је контролу над возилом и предњим дијелом возила ударио жену, која је прелазила коловоз ван обиљеженог пјешачког прелаза.

Од задобијених повреда она је преминула на лицу мјеста.

Након саобраћајне незгоде, возач је побјегао, не обавијестивши полицију, не позвавши Хитну медицинску помоћ и не пруживши помоћ повријеђеном лицу.

На лице мјеста је изашао дежурни јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Панчеву, који је руководио увиђајем и предузео неопходне доказне радње.

По налогу Тужилаштва издата је наредба за обдукцију тијела страдале и друге наредбе у циљу утврђивања свих околности случаја и идентификовања НН возача.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

удес

Панчево

саобраћај

несрећа

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