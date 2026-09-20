Logo

Оштро упозорење из Техерана: Знамо за састанак у Европи, ако кренете на нас, неће бити милости

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.09.2026 15:43

Коментари:

1
Оштро упозорење из Техерана: Знамо за састанак у Европи, ако кренете на нас, неће бити милости
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Заједничка војна команда иранских оружаних снага „Катам ел-Анбија“ упутила је оштро упозорење Вашингтону и његовим регионалним савезницима, поручивши да ће се све америчке базе и интересне тачке на Блиском истоку суочити са жестоким и континуираним ударима уколико Сједињене Америчке Државе предузму нове војне акције против Техерана.

„Свака америчка база и интерес у региону, без икаквих ограничења или обзира, биће мета континуираних, ефикасних и болних напада“, наводи се у званичном саопштењу ове стратешке војне команде.

Према тврдњама Техерана, Вашингтон, уз одобрење појединих држава из региона, на састанку у Европи припрема терен за обнављање акција усмјерених против Ирана.

Војна команда „Катам ел-Анбија“ упутила је изричито упозорење сусједним и регионалним земљама које би евентуално пружиле подршку или уступиле ресурсе за америчке операције.

„Државе у региону које буду подржале било какав амерички напад сматраће се директним учесницима у сукобу и оне више не могу очекивати суздржаност нити благост моћних оружаних снага Ирана“, наглашено је у саопштењу.

Централни штаб „Катам ел-Анбија“ представља највиши оперативни командни орган иранских оружаних снага. Ова команда директно координише операције између редовне војске Ирана (Артеш) и Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).

Због тога поруке које долазе из овог штаба у војној хијерархији Техерана имају тежину званичне војне доктрине и директне најаве оперативног дјеловања.

Према наводима западних и регионалних медија, наводи о „састанку у Европи“ односе се на недавне тајне разговоре војних команданата САД, Израела и појединих арапских земаља одржане у Њемачкој. Фокус тих сусрета био је усмјерен на координацију даљих војних корака против Ирана и његових савезника.

Упркос жестокој реторици, Техеран је путем Катара упутио услове Вашингтону за потенцијално обустављање непријатељстава. Одговор Бијеле куће се још увијек чека, док војне команде с обје стране јавно поручују да су спремне на сценарио потпуног рата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Америка

САД

Трамп Иран преговори

Хормушки мореуз

Коментари (1)

Прочитајте више

Техеран не попушта: "Остаје затворено"

Свијет

Техеран не попушта: "Остаје затворено"

6 ч

0
Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.

Свијет

Иран поставио Америци седам услова: „Спремни смо за одлучујући рат“

9 ч

0
Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Свијет

Техеран пренио Америци услове за наставак преговора

23 ч

0
Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.

Свијет

Наставља се чишћење: Погубљен мушкарац због наводне шпијунаже за Израел

1 д

0

Више из рубрике

Италијански премијер Гиоргиа Мелони говори на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Норвешке Јонасом Гахр Стøреом, у Парквеиен-у, Осло, Норвешка, у четвртак, 17. септембра 2026.

Свијет

Мелони: Забранићемо бурке и никабе у школама

2 ч

1
Терористички напад у Израелу: Нападач ликвидиран, покушао возилом да се забије у војнике ИДФ!

Свијет

Терористички напад у Израелу: Нападач ликвидиран, покушао возилом да се забије у војнике ИДФ!

2 ч

1
У нападу дронова у Подмосковљу повријеђени дјевојчица и њен брат, родитељи погинули

Свијет

У нападу дронова у Подмосковљу повријеђени дјевојчица и њен брат, родитељи погинули

3 ч

0
Жена напушта бирачко мјесто након што је гласала на парламентарним изборима у Руској амбасади у Вилњусу, Литванија, у недјељу, 20. септембра 2026. године.

Свијет

Излазност бирача у Русији прешла 50 одсто

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

45

Елиминисан командант специјалне јединице Хамаса

17

42

Индија пред тешким избором: Руска нафта или америчке царине?

17

26

Нереди у Француској послије судара мотора и полицијског возила

17

13

Раст цијене горива: На појединим пумпама у Српској литар дизела више од 4 КМ

17

07

Јегуља постала злато на црном тржишту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима