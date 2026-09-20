Оштро упозорење из Техерана: Знамо за састанак у Европи, ако кренете на нас, неће бити милости

Аутор:АТВ редакција
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Заједничка војна команда иранских оружаних снага „Катам ел-Анбија“ упутила је оштро упозорење Вашингтону и његовим регионалним савезницима, поручивши да ће се све америчке базе и интересне тачке на Блиском истоку суочити са жестоким и континуираним ударима уколико Сједињене Америчке Државе предузму нове војне акције против Техерана.
„Свака америчка база и интерес у региону, без икаквих ограничења или обзира, биће мета континуираних, ефикасних и болних напада“, наводи се у званичном саопштењу ове стратешке војне команде.
Према тврдњама Техерана, Вашингтон, уз одобрење појединих држава из региона, на састанку у Европи припрема терен за обнављање акција усмјерених против Ирана.
Војна команда „Катам ел-Анбија“ упутила је изричито упозорење сусједним и регионалним земљама које би евентуално пружиле подршку или уступиле ресурсе за америчке операције.
„Државе у региону које буду подржале било какав амерички напад сматраће се директним учесницима у сукобу и оне више не могу очекивати суздржаност нити благост моћних оружаних снага Ирана“, наглашено је у саопштењу.
Централни штаб „Катам ел-Анбија“ представља највиши оперативни командни орган иранских оружаних снага. Ова команда директно координише операције између редовне војске Ирана (Артеш) и Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).
Због тога поруке које долазе из овог штаба у војној хијерархији Техерана имају тежину званичне војне доктрине и директне најаве оперативног дјеловања.
Према наводима западних и регионалних медија, наводи о „састанку у Европи“ односе се на недавне тајне разговоре војних команданата САД, Израела и појединих арапских земаља одржане у Њемачкој. Фокус тих сусрета био је усмјерен на координацију даљих војних корака против Ирана и његових савезника.
Упркос жестокој реторици, Техеран је путем Катара упутио услове Вашингтону за потенцијално обустављање непријатељстава. Одговор Бијеле куће се још увијек чека, док војне команде с обје стране јавно поручују да су спремне на сценарио потпуног рата.
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