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Мелони: Забранићемо бурке и никабе у школама

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20.09.2026 15:22

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Италијански премијер Гиоргиа Мелони говори на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Норвешке Јонасом Гахр Стøреом, у Парквеиен-у, Осло, Норвешка, у четвртак, 17. септембра 2026.
Фото: Tanjug/Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix via AP

Италија се спрема да забрани ношење бурки и никаба у школама и да ограничи број страних ученика по разреду, изјавила је премијер Ђорђа Мелони.

"Ускоро ће на сједници Владе бити представљена мјера којом се законски утврђује максималан број страних ученика по разреду. Она такође захтијева од родитеља страних ученика који се суочавају са озбиљним потешкоћама у интеграцији у школски систем да уче италијански језик и забрањује бурке и никабе у школама", рекла је Мелонијева на годишњем скупу омладинског крила своје странке Браћа Италије.

Она није прецизирала који ће бити максималан број страних ученика по разреду.

"Ако у разреду постоји само једно дијете које не разумије италијански, то дијете ће вјероватно моћи да научи језик и брзо се интегрише уз помоћ школских другова и наставника. Међутим, ако број дјеце која не разумију језик постане велики или их буде већина, то више није интеграција, то је занемаривање", додала је Мелонијева.

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Италија је међу европским земљама које су највише изложене доласцима миграната због свог положаја у централном Медитерану.

Интеграција миграната, посебно оних из земаља са муслиманском већином, остаје спорна у италијанској политици и друштву.

Дебате о вјерским симболима, културној интеграцији, правилима о држављанству и имиграционој политици често поларизују јавност, преноси Срна.

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Тагови :

Ђорђа Мелони

Италија

забрана

Школа

Бурка

Никаб

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