У нападу дронова у Подмосковљу повријеђени дјевојчица и њен брат, родитељи погинули

Аутор:АТВ редакција
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Петнаестогодишња дјевојчица и њен 19-годишњи брат повријеђени су у нападу беспилотних летјелица у московском предграђу Софјино, а родитељи су им погинули, написао је на Телеграму губернатор Московске области Андреј Воробјов.
"Током напада беспилотних летјелица у Софјину, у Раменском округу, повређена је 15-годишња Езоза Јусупова. Она се сада налази у Дјечјем клиничком центру 'Л. М. Рошаљ', гдје јој љекари пружају сву неопходну помоћ. Езоза и њен 19-годишњи брат Бехриз остали су без родитеља. Њихова мајка је погинула током напада, а отац је преминуо у болници. И Бехриз је повријеђен и сада се налази у Раменској болници у стању средње тежине", истакао је.
Воробјов је додао да је сада у току рјешавање питања старатељства, као и потрага за рођацима породице.
"Дјеци желим снагу и што бржи опоравак. Нећемо их оставити саме, пружићемо им сву неопходну помоћ и подршку", поручио је.
Подсјетимо, руска војска је одбила најмасовнији напад украјинских дронова на Москву.
"Од јуче је на свим линијама одбране оборено више од 1.600 беспилотних летјелица. Од тога је 450 оборено на прилазу Москви", написао је на Максу градоначелник руске престонице Сергеј Собјањин.
Нагласио је да су Оружане снаге Украјине покушале да осујете изборе за Државну думу, али да у томе нису успјеле.
Такође, како је саопштило руско Министарство одбране, снаге ПВО пресреле су и уништиле 1.110 украјинских беспилотних летјелица изнад територија Белгородске, Брјанске, Курске, Рјазањске, Тулске, Калушке, Владимирске, Нижегородске, Тамбовске, Вороњешке, Липецке, Смоленске, Орловске, Ростовске, Волгоградске, Саратовске и Самарске области, Краснодарског краја, Московског региона и Републике Крим, као и изнад Црног мора.
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