Мелони демантује Руте: Да смо учествовали не би се Трамп жалио

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска премијерка Ђорђа Мелони оптужила је у четвртак главног секретара НАТО-а Марка Рутеа да превише поједностављује улогу Италије у подршци америчким војним операцијама против Ирана, инсистирајући на томе да је Рим одобрио само техничку и логистичку помоћ.
Рутеове изјаве изазвале негодовање у Италији
Говорећи након талијанско-француског самита, Мелони је рекла да је Руте, у свом "врло ентузијастичном извјештају", помијешао различита питања и природу летова које је одобрила Италија.
Руте је раније ове седмице изазвао контроверзу у Риму током интервјуа за Фокс њуз, у којем је рекао да је 500 америчких војних зракоплова полетјело из база у Италији као подршка операцији Епик фјури, називу који је Вашингтон дао својој војној кампањи против Ирана.
Талијанско министарство одбране узвратило је, рекавши да су одобрене само "техничке и логистичке" активности, а не борбене операције. Портпаролка НАТО-а касније је појаснила да је Руте мислио на логистичку и техничку подршку коју пружају савезници попут Италије.
Мелони је, говорећи на конференцији за новинаре у Антибесу у Француској, у четвртак поновила тај став.
"Да смо учествовали у рату, Трамп се не би жалио"
„Да смо учествовали у сукобу у Ирану, онда - уз сво дужно поштовање - тешко би било разумјети разочарање које стално изражава амерички предсједник“, рекла је, реферирајући се на честе притужбе предсједника Доналда Трампа да европски савезници нису понудили довољну подршку, преноси Хина.
Руте се у сриједу састао с Трампом у Бијелој кући док је настојао изгладити односе с администрацијом уочи самита НАТО-а сљедећег мјесеца у Анкари у Турској.
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