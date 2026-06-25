Акција ФБИ-ја и полиције Црне Горе: Пао један од најтраженијих хакера

Аутор:АТВ редакција
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ФБИ и црногорска полиција ухапсили хакера су у Котору Амира Баратија због оптужби за организоване сајбер нападе и преваре тешке милијарде долара.
Службеници Управе полиције, у сарадњи са америчким Федералним истражним бироом (ФБИ), лоцирали су и у Котору су ухапсили Амира Баратија (39), држављанина Турске и Ирана, кога Сједињене Америчке Државе траже због организованих хакерских напада, рачунарске преваре и крађе идентитета, саопштила је данас, 25.јуна, црногорска полиција.
Према наводима америчких органа, активности за које се он терети од 2013. године проузроковале су штету већу од 3,4 милијарде долара.
Амир Барати, који се води као високопрофилна мета међународне потраге због сумње на повезаност са сајбер и организованим криминалом, ухапшен је да би се обезбиједило његово присуство у кривичном поступку који се против њега води пред Вишим судом у Њујорку, по више оптужби.
Он се, према наводима америчких правосудних органа, терети за завјеру ради извршења рачунарске преваре и хаковања рачунара, као и за крађу идентитета.
Како се наводи у оптужници, Барати је од 2013. године као сарадник правне особе са територије Ирана учествовао у масовним хакерским нападима на инфраструктуру САД, укључујући на више од 150 универзитета, чиме је, како је процијењено, причињена штета већа од 3,4 милијарде америчких долара.
Украдени подаци, као и приступ компромитованим универзитетским налозима, коришћени су у корист иранског Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) и других корисника из те земље, укључујући универзитете са сједиштем у Ирану.
"Овом акцијом коју је успјешно извео ФАСТ тим за међународне потраге НЦБ Интерпола Подгорица настављена је одлична сарадње између НЦБ Интерпола Подгорица и Федералног истражног бироа (ФБИ), која је у претходне три године резултирала лоцирањем и лишењем слободе укупно седам лица у Црној Гори, а која лица су се потраживала од стране ФБИ-а и Правосудних органа Сједињених Америчких Држава", наводи се у саопштењу.
Додаје се да су "сва наведена лица у врло кратком року и на основу прецизне размјене обавјештајних података лоцирана и лишена слободе" од стране црногорског Тима за активну потрагу за бегунцима (ФАСТ), који на територији те земље проналази најтраженије међународне бјегунце.
Како је саопштено, Амир Барати ће у законом превиђеном року бити спроведен судији за истрагу Вишег суда у Подгорици, ради даљег поступка за његово изручење надлежним органима САД, преноси Танјуг.
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