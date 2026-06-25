Нова упозорења за топлотни талас: Најтоплије ће бити у понедјељак

Аутор:АТВ редакција
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Хрватски државни хидрометеоролошки завод издао је нова упозорења за топлотни талас за који најављују да сутра почиње, а да ће најтоплији дан бити у понедјељак када је за готово цијелу земљу издато црвено упозорење.
Опасносност од високе температуре расте од сутра, а врхунац се очекује у понедјељак, 29. јуна, иако ни недјеља, према прогнози метеролога, неће бити ништа боља.
Крај топлотног таласа очекује се почетком јула, а како наводе метеоролози могуће је да га обиљежи буран, силовит продор хладног ваздуха уз пад температуре за 15 до 20 степени, јаке ударе вјетра и грмљавинске пљускове уз велику вјероватноћу за појаву града, преносе хрватски медији.
Метеоролог Бојан Липовшћак рекао је да ће температура расти и да ће сваки дан бити за степен топлији од претходног.
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Указао је и на сахарски пијесак који је у атмосфери, тренутачно над Шпанијом, западном Француском и Великом Британијом, који додатно појачава загријавање.
"Пијесак у атмосфери има двије улоге. Једна је да одбија сунчево зрачење, па би требало бити хладније. Али друга улога је значајнија у овом тренутку: сахарски пијесак који се налази на висини од 1.500 до 3.000 метара апсорбује сунчеву топлину и грије се. На тај начин грије ваздух око себе", објаснио је метеоролог.
(СРНА)
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