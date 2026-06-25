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Млади пјевач показао како изгледа његов живот ван естраде

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 11:58

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Пјевач Урош Живковић вози трактор
Фото: Instagram

Млади пјевач Урош Живковић пронашао је свој мир далеко од београдског асфалта, на имању које му је остало као д‌једовина и које не планира да продаје, иако живи у граду.

Тамо је за себе направио прави мали рај, гд‌је најчешће одлази када жели да се потпуно искључи од свакодневних обавеза и опусти у природи.

Иако је позната личност, Урош се не либи сеоског начина живота, па тако ужива у вожњи трактора.

Слободно вријеме и празнике најрадије проводи у сеоским варијантама и викендицама, окружен пријатељима са којима се дружи и дуже од десет година, а слика на којој се види како вози трактор са шеширом на главим била је вирална, преноси Гранд.

Ова окупљања увијек прате права домаћинска атмосфера уз обавезну музику, роштиљ, печење, па чак и печење ракије и испијање вина.

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Поред тога што ужива у једноставним стварима, Живковић истиче да је рано ушао у свијет музике, али да је упркос томе успио да остане "чврсто на земљи".

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Тагови :

Урош Живковић

Пјевач

Трактор

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