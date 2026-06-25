Лепа Лукић задобила два прелома након пада у продавници: "Болови су подношљиви"

Аутор:АТВ редакција
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Легендарна пјевачица народне музике Лепа Лукић недавно је хитно хоспитализована након што је доживјела незгоду током куповине.
Лепа је пала насред продавнице и том приликом озбиљно повриједила ногу.
Пјевачица се огласила и детаљно описала како је дошло до повреде, откривши да опоравак захтијева мировање.
"Пала сам на кољена и одрала их. Нога се изврнула и дошло је до прелома на два мјеста! Кувам један напитак и млак га стављам на ногу. Седам дана сам то користила и болови су готово нестали. Опоравак иде полако, али и даље не могу нигдје да излазим", испричала је пјевачица.
Иако су јој љекари ставили гипс, Лепа Лукић је признала да је морала да га скине и пронађе алтернативно рјешење како би олакшала себи процес лијечења.
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Ипак, ни ова тешка ситуација није је спријечила да испоштује своје професионалне обавезе.
Имам болове, али су подношљиви. Већ 17 дана носим лонгету. Ставили су ми гипс, али сам га скинула јер нисам могла да издржим. Они не стављају те скупље лонгете, па сам одлучила сама да купим. Моји су отишли и набавили... - рекла је пјевачица.
Јуче сам чак и снимала и морала сам да користим ходалицу. Ногу сам држала на табуреу, сви су ме похвалили и рекли да сам велики професионалац. Добила сам велики аплауз - истакла је Лепа Лукић.
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