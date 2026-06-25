Logo

Лепа Лукић задобила два прелома након пада у продавници: "Болови су подношљиви"

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 07:43

Коментари:

0
Пјецачица Лепа Лукић
Фото: Screenshot/Youtube

Легендарна пјевачица народне музике Лепа Лукић недавно је хитно хоспитализована након што је доживјела незгоду током куповине.

Лепа је пала насред продавнице и том приликом озбиљно повриједила ногу.

Пјевачица се огласила и детаљно описала како је дошло до повреде, откривши да опоравак захтијева мировање.

"Пала сам на кољена и одрала их. Нога се изврнула и дошло је до прелома на два мјеста! Кувам један напитак и млак га стављам на ногу. Седам дана сам то користила и болови су готово нестали. Опоравак иде полако, али и даље не могу нигд‌је да излазим", испричала је пјевачица.

"Болови су подношљиви"

Иако су јој љекари ставили гипс, Лепа Лукић је признала да је морала да га скине и пронађе алтернативно рјешење како би олакшала себи процес лијечења.

илу-хороскоп-23022026

Занимљивости

Дневни хороскоп за 25. јун: Шкорпије доносе добру одлуку, Рибе уживају у љубави

Ипак, ни ова тешка ситуација није је спријечила да испоштује своје професионалне обавезе.

Имам болове, али су подношљиви. Већ 17 дана носим лонгету. Ставили су ми гипс, али сам га скинула јер нисам могла да издржим. Они не стављају те скупље лонгете, па сам одлучила сама да купим. Моји су отишли и набавили... - рекла је пјевачица.

Јуче сам чак и снимала и морала сам да користим ходалицу. Ногу сам држала на табуреу, сви су ме похвалили и рекли да сам велики професионалац. Добила сам велики аплауз - истакла је Лепа Лукић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лепа Лукић

Пјевачица

незгода

Коментари (0)

Више из рубрике

Александра Пријовић пјевачица

Сцена

Александра Пријовић стиже у Бањалуку

21 ч

0
Сања Вучић

Сцена

Сања Вучић открила да се плашила Снежане Ђуришић: Сад јој менторка

22 ч

0
Пјевачица Рада Манојловић

Сцена

Рада Манојловић шокирала признањем: Открила шта је радила цијелу ноћ

1 д

0
Милица Тодоровић

Сцена

Ово је најслушанија српска пјесма на Јутјубу икада

1 д

0

  • Најновије

12

24

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на 100 одсто

12

18

Додик: Дајем Бакиру сагласност да објави снимак нашег разговора

12

09

Ови симптоми указују да не пијете довољно воде

12

07

Минић: Изетбеговић од БиХ прави немогућу државну заједницу

12

05

Перишић за АТВ: ХЕ Вишеград - најбољи произвођач у систему Електропривреде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима