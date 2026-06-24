Ово је најслушанија српска пјесма на Јутјубу икада

Аутор:АТВ редакција
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Када се говори о највећим домаћим хитовима на Јутјубу, многи ће прво помислити на песме највећих регионалних звијезда, међутим мало ко зна да се међу апсолутним рекордерима налази дует Милице Тодоровић и Ем Си Јанка – "Моје злато".
Ова пјесма објављена је још 2014. године, а ни више од деценије касније не престаје да обара рекорде. Званични спот на Јутјубу тренутно броји 189 милиона прегледа, чиме се сврстава међу најгледаније пјесме српских извођача свих времена.
"Моје злато" је својевремено исписало историју домаће музичке сцене као први спот из Србије који је прешао границу од 100 милиона прегледа на Јутјубу, а популарност пјесме не јењава ни данас.
Занимљиво је да је сарадња Милице Тодоровић и Ем Си Јанко настала у тренутку када су обоје били у великом успону каријере, а енергичан ритам и заразан рефрен брзо су освојили публику широм региона.
Иако се број прегледа из месеца у месец мења, једно је сигурно – "Моје злато" остаје један од највећих домаћих хитова дигиталне ере и песма која је обиљежила једну генерацију слушалаца.
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