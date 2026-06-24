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Сандра Африка о бакшишу: Има штекара

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 08:12

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Пјевачица Сандра Африка
Фото: Youtube screenshot

Пјевачица Сандра Африка је гостујући у емисији код Огњена Амиџића открила да већ неколико година није у вези, као и да и даље вјерује у љубав.

"Немам дечка. Има већ двије, три године. Није ми се десило ништа искрено. Мислим да бих све урадила због љубави", открила је пјевачица и додала:

"Част изузецима, али има штекара... Била је ситуација гд‌је морају да питају маму и тату колико пара могу да потроше. Највећи бакшиш памтим, у Црној Гори прије 15 година и тада је то било доста новца, посебно мени на том почетку. Није било ништа приватно, ја сам пјевала и радила и то је то", открила је Африка.

Подсјетимо, Африка је недавно поменула и бившег дечка.

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"Микиша је пословни партнер. Не знам. Немој то да ме питаш. Не знам. Ништа ми не фали. Топ ми је. Супер ми је. Кад се намјести, има времена, млада сам. У периоду од четири до седам тренирам (смијех). Некад пилатес, некад трака, мало кардио", рекла је пјевачица, преноси Курир.

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Тагови :

Пјевачица

Сандра Африка

бакшиш

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