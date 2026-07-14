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Стигао је први трејлер документарног филма о Ђоковићу

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 15:52

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Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Први кадрови дуго очекиваног документарног филма о Новаку Ђоковићу угледали су свјетло дана.

Пројекат под називом "Новак Ђоковић: Зимски вук" доноси причу о животном и спортском путу једног од највећих тенисера свих времена.

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Филм у продукцији Амазон Прајм Видео приказаће Ђоковићев пут од одрастања у Србији кроз тешка времена до освајања највећих трофеја и исписивања историје свјетског тениса.

Уз објављивање првог трејлера потврђен је и датум премијере. Документарац ће на платформи Амазон Прајм бити доступан од 20. августа.

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У филму своје виђење о Ђоковићевој каријери су подијелила бројна позната имена из свијета тениса, међу којима су Рафаел Надал, Џон Мекенро и његова супруга Јелена, док трејлер најављује емотивну причу испуњену успонима, падовима и највећим изазовима.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Новак Ђоковић: Зимски вук

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