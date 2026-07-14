Стигао је први трејлер документарног филма о Ђоковићу

Аутор:АТВ редакција
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Први кадрови дуго очекиваног документарног филма о Новаку Ђоковићу угледали су свјетло дана.
Пројекат под називом "Новак Ђоковић: Зимски вук" доноси причу о животном и спортском путу једног од највећих тенисера свих времена.
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Филм у продукцији Амазон Прајм Видео приказаће Ђоковићев пут од одрастања у Србији кроз тешка времена до освајања највећих трофеја и исписивања историје свјетског тениса.
Уз објављивање првог трејлера потврђен је и датум премијере. Документарац ће на платформи Амазон Прајм бити доступан од 20. августа.
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У филму своје виђење о Ђоковићевој каријери су подијелила бројна позната имена из свијета тениса, међу којима су Рафаел Надал, Џон Мекенро и његова супруга Јелена, док трејлер најављује емотивну причу испуњену успонима, падовима и највећим изазовима.
The Goat 🐐 Novak Djokovic's upcoming Documentary trailer just dropped feeling Goosebumps 🔥🔥 "The Wolf in Winter"🐺 pic.twitter.com/z1Rd9HccBU— Raul (@Raulgunner2) July 14, 2026
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