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Саобраћајка на путу Лакташи-Маховљани, обуставен собраћај

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 15:43

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Због саобраћајне незгоде обустављен је саобраћај на путном правцу Лакташи-Маховљани, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

У току је полицијски увиђај, преноси Срна.

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Више информација о саобраћајној незгоди биће познато након обављеног увиђаја.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Лакташи

Маховљани

саобраћај

обустава саобраћаја

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