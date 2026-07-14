Саобраћајка на путу Лакташи-Маховљани, обуставен собраћај

Аутор:АТВ редакција
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Због саобраћајне незгоде обустављен је саобраћај на путном правцу Лакташи-Маховљани, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
У току је полицијски увиђај, преноси Срна.
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Више информација о саобраћајној незгоди биће познато након обављеног увиђаја.
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