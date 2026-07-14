Logo

Мушкарац (51) се запалио у банци: Није могао да подигне новац са рачуна

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 16:23

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Мушкарац (51) се запалио у банци у Слатини (Румунија). На овај потез се одлучио након што није могао да подигне новац са свог рачуна.

Пошто су му представници банке рекли да за сада не може да подигне новац са рачуна, мушкарац је наводно упозорио да ће се запалити и полио се ацетоном, који је имао код себе у малој посуди, рекли су представници Полицијског инспектората округа Олт (ИПЈ).

"Инцидент се догодио у понедјељак око 14.30 часова. Полицијски службеници Полиције општине Слатина хитно су изашли на лице мјеста и првим провјерама утврдили да је 57-годишњи мушкарац ушао у филијалу банке, гдје се, усред спонтаног сукоба изазваног незадовољством због износа новца за који тврди да га није добио, полио запаљивом течношћу и запалио", саопштили су представници Полицијске управе округа Олт.

пожар у Бриселу

Свијет

Пожар на градилишту, има погинулих: Ужас у Бриселу

Док су стигли ватрогасци и полиција, мушкарац се запалио, задобивши опекотине по рукама, грудима и лицу. Превезен је у болницу у стабилном стању, свјестан.

Мушкарац који се запалио ризикује да буде кривично истражен након инцидента, који се догодио у банци у центру Слатине.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Румунија

банка

запалио се мушкарац

Полиција

повреда

Коментари (0)

Прочитајте више

Пожар испод брда Црквина у Требињу

Градови и општине

Активан пожар у Требињу, ватрогасци на терену

2 ч

0
Заплијењени долари на ГП Маљевац

Хроника

Покушао унијети огромну хрпу пара у БиХ па жестоко кажњен

2 ч

0
Украјина Кијев рат Русија град

Свијет

Званично: Пала Влада Украјине!

2 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Спремите новчанике, наплата уласка у земље ЕУ почиње ускоро

2 ч

0

Више из рубрике

Пожар у згради уизградњи у Бриселу.

Свијет

Пожар на градилишту, има погинулих: Ужас у Бриселу

2 ч

0
Украјина Кијев рат Русија град

Свијет

Званично: Пала Влада Украјине!

2 ч

0
Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.

Свијет

Топлотни талас у Европи однио преко 14.000 живота

2 ч

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Тешка несрећа у Њемачкој: Погинуо дјечак (13) из БиХ?

2 ч

0

  • Најновије

18

15

Ово воће је најбољи избор током врелих љетних дана: Одлично хидрира организам

18

12

Мокри Долови још једном показали велико срце: Прикупљено 48.000 КМ за Василија Буквића

17

56

Црна Гора затворила још два преговарачка поглавља са ЕУ

17

52

Локализован пожар испод брда Црквина код Требиња

17

51

Европски истражиоци упали у Аутоцесте ФБиХ због Коридора 5Ц

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима