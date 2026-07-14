Мушкарац (51) се запалио у банци: Није могао да подигне новац са рачуна

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (51) се запалио у банци у Слатини (Румунија). На овај потез се одлучио након што није могао да подигне новац са свог рачуна.
Пошто су му представници банке рекли да за сада не може да подигне новац са рачуна, мушкарац је наводно упозорио да ће се запалити и полио се ацетоном, који је имао код себе у малој посуди, рекли су представници Полицијског инспектората округа Олт (ИПЈ).
"Инцидент се догодио у понедјељак око 14.30 часова. Полицијски службеници Полиције општине Слатина хитно су изашли на лице мјеста и првим провјерама утврдили да је 57-годишњи мушкарац ушао у филијалу банке, гдје се, усред спонтаног сукоба изазваног незадовољством због износа новца за који тврди да га није добио, полио запаљивом течношћу и запалио", саопштили су представници Полицијске управе округа Олт.
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Док су стигли ватрогасци и полиција, мушкарац се запалио, задобивши опекотине по рукама, грудима и лицу. Превезен је у болницу у стабилном стању, свјестан.
Мушкарац који се запалио ризикује да буде кривично истражен након инцидента, који се догодио у банци у центру Слатине.
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