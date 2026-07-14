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Пожар на градилишту, има погинулих: Ужас у Бриселу

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 16:15

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Пожар у згради уизградњи у Бриселу.
Фото: Scope Report/X/Screenshot

У згради у изградњи у Бриселу шест особа се води као нестало, док се страхује да се неколико људи погинуло.

Пожар је избио у кули Окси у центру града, а узрок за сада није познат.

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Иако је пожар брзо угашен, ватрогасци су по уласку у зграду открили да се ватра проширила на окна лифта, при чему су два лифта остала блокирана.

Успјели су да полугом отворе један од њих и унутра пронашли "неколико жртава – још увијек не знамо тачно колико", изјавио је Брехт Спејброк, портпарол бриселског Тужилаштва за радне односе.

"Могуће је да је ријеч о шесторо несталих, али могло би их бити још у другом лифту или на неком другом мјесту", додао је он.

Локални медији преносе да су двије особе већ превезене у болницу са тешким опекотинама, док је једном ватрогасцу указана помоћ на лицу мјеста након што је био изложен високим температурама.

Кула Окси је још увијек у изградњи, а планирано је да се у њој нађу станови, хотел, ресторани и барови.

Налази се на 500 метара од Гран Плаза, централног бриселског барокног трга.

(Курир)

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Тагови :

Брисел

пожар

зграда

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