Пожар на градилишту, има погинулих: Ужас у Бриселу

Аутор:АТВ редакција
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У згради у изградњи у Бриселу шест особа се води као нестало, док се страхује да се неколико људи погинуло.
Пожар је избио у кули Окси у центру града, а узрок за сада није познат.
Хроника
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Иако је пожар брзо угашен, ватрогасци су по уласку у зграду открили да се ватра проширила на окна лифта, при чему су два лифта остала блокирана.
Успјели су да полугом отворе један од њих и унутра пронашли "неколико жртава – још увијек не знамо тачно колико", изјавио је Брехт Спејброк, портпарол бриселског Тужилаштва за радне односе.
"Могуће је да је ријеч о шесторо несталих, али могло би их бити још у другом лифту или на неком другом мјесту", додао је он.
Локални медији преносе да су двије особе већ превезене у болницу са тешким опекотинама, док је једном ватрогасцу указана помоћ на лицу мјеста након што је био изложен високим температурама.
JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ— Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026
Кула Окси је још увијек у изградњи, а планирано је да се у њој нађу станови, хотел, ресторани и барови.
Налази се на 500 метара од Гран Плаза, централног бриселског барокног трга.
(Курир)
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