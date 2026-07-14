Појавиле се прве фотографије Новака Ђоковића послије операције

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић је у Паризу 2024. године доживио је повреду колена на Ролан Гаросу и ишао је на хитну операцију, а сада су откривени први детаљи тога.
Новак Ђоковић је снимио документарац о својој каријери, објављен је трејлер и 20. августа ће цијели свијет имати прилику да види и неке непознате детаље о њему. У кратком клипу који је објављен од стране "Амазон прајма", на ком ће бити и филм, виде се и детаљи које нико други није могао да види.
У питању је хитна операција коју је имао у јуну 2024. године. Тада је повриједио кољено на мечу против Франциска Серундола и због жеље да игра на Олимпијским играма је ријешио да иде "под нож" и да се повуче са гренд слема. Све је експресно одрађено од стране врхунских стручњака и Новак је послије тога успио да игра и на Вимблдону, па онда и да освоји злато на Олимпијади послије тога и да покаже свима по ко зна који пут ко је најбољи свих времена.
Сцене из болнице и сада дјелују забрињавајуће, преноси Мондо.
Прво се види детаљ из болничког кревета, па онда и моменат када је излазио из болнице на штакама у пратњи свог тренера Бориса Бошњаковића. У тим моментима није могао ни да помисли да ће бити спреман за турнире који слиједе и да ће опет да испише историју.
Успио је српски ас да прође и кроз све те изазове и када су му давали мале шансе да се врати на терен тако брзо. Не само да се вратио већ је успио и коначно да освоји злато на Олимпијским играма и то против Карлоса Алкараза у финалу.
Новак је оперисан на клиници "Рамсај Санте" која се налази у близини центра града у Паризу. Одмах послије операције му је речено да би пауза требало да потраје око три недјеље.
Сцена
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"Због таквих сувљих услова и сунца, то утиче на шљаку. Повреда се догодила баш због тога, оклизнуо сам се. Сви имамо то кретање на шљаци, ја се крећем тако да мијењам, имам промјене правца, много пута сам падао и на шљаци и на трави, ово је било једноставно превише. Причао сам са судијом, тражио сам, тачније питао да ли могу да чисте терен чешће, да се не чека крај сета за то, него чешће то да раде. Проверила је, причала са супервизорима и одговор је био не. Зато сам тражио разговор са супервизором и тражио објашњење. Не упирем прстом ни на кога, ни на индивидуалца ни на групу људи. Само покушавам да схватим зашто би то лоше утицало на терен, уосталом ми то радимо својим ногама, чистимо линије или тако нешто. Не разумијем како то штети терену, сматрам да то помаже нама, играчима", рекао је Новак на конференцији за медије послије меча на ком се повредио.
"I’m trying to prove myself wrong more than anybody else."— Prime Video (@PrimeVideo) July 14, 2026
Novak Djokovic: The Wolf in Winter is streaming August 20. pic.twitter.com/7n24EVv7Ao
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