Познато када се настављају радови код Приједорске петље

Аутор:АТВ редакција
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Санација пута од Приједорске петље до кружног тока Тулипани биће настављена половином идућег мјесеца и требало би да буде завршена до краја године, рекао је данас в.д. директора "Путева РС“ Мирослав Јанковић.
Подсјећамо, рехабилитација једне од најфреквентнијих саобраћајница у Републици Српској, од Клашница до Бањалуке почела је у октобру прошле године, а радови су интензивирани протеклих мјесеци.
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Након што је половином прошлог мјесеца завршена санација брзе цесте, односно дијела од Клашница до Приједорске петље, Јанковић је за АТВ најавио привремену обуставу радова, уз образложење да је циљ да се смање гужве током појачаног љетног саобраћаја.
"Имали смо око 30.000 додатних возила на подручју Бањалуке од наших људи који раде у иностранству и то је додатно стварало гужве јер се дио сливао и на брзу саобраћајницу која је и иначе оптерећена. Зато смо донијели одлуку да због повећаних гужви зауставимо радове док не прође почетак школе. Негдје половином септембра настављамо“, рекао је Јанковић.
Каже да ће радови бити сигурно завршени до краја године те да је био план да се они заврше и прије, односно до краја септембра, али то неће бити могуће.
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"Прво због овог помјерања, а поред тога наишли смо и на неке неповољне околности јер арматура која је уграђена у сам асфалт додатно успорава стругање постојећег коловоза“, казао је он.
Што се тиче надвожњака у Трну, рекао је да се он приводи крају и да очекује у септембру да ће бити пуштен у саобраћај.
"Озбиљан проблем нам представља финансијско оптерећење извођача, али ми смо прије два и по мјесеца донијели одлуку да је лакше да са њим ово завршимо него да расписујемо нови тендер“, истакао је Јанковић за "Капитал".
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