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Janković za ATV: Privremeno se obustavljaju radovi kod Prijedorske petlje

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 14:54

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Радови код Приједорске петље
Foto: Banjaluka.com

Direktor "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković potvrdio je za ATV da će radovi na sanaciji puta kod Prijedorske petlje biti privremeno obustavljeni.

Obustava će trajati 15 dana, a radovi će biti nastavljeni početkom septembra.

Razlog obustave radova je, objasnio je Janković, velika gužva i veliki broj turista.

"Zbog velikih gužvi i velikog broja turista i naših ljudi iz inostranstva koji su trenutno na odmoru, obustavićemo radove sada 15-ak dana kako bismo izbjegli gužve i tek ćemo početkom septembra nastaviti sa tim radovima", rekao je Janković.

Direktor "Puteva" je naglasio da su radovi od Klašnica do Prijedorske petlje završeni.

O ovom, ali i drugim projektima "Puteva" više pogledajte u našoj emisiji Biznis plan.

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Tagovi :

Miroslav Janković

Putevi Republike Srpske

prijedorska petlja

Komentari (5)

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