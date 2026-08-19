Janković za ATV: Privremeno se obustavljaju radovi kod Prijedorske petlje

Direktor "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković potvrdio je za ATV da će radovi na sanaciji puta kod Prijedorske petlje biti privremeno obustavljeni.

Obustava će trajati 15 dana, a radovi će biti nastavljeni početkom septembra.

Razlog obustave radova je, objasnio je Janković, velika gužva i veliki broj turista.

"Zbog velikih gužvi i velikog broja turista i naših ljudi iz inostranstva koji su trenutno na odmoru, obustavićemo radove sada 15-ak dana kako bismo izbjegli gužve i tek ćemo početkom septembra nastaviti sa tim radovima", rekao je Janković.

Direktor "Puteva" je naglasio da su radovi od Klašnica do Prijedorske petlje završeni.

O ovom, ali i drugim projektima "Puteva" više pogledajte u našoj emisiji Biznis plan.