Aplauz za Banjaluku bez vode

Aplauz za lijepu Banjaluku. Aplauz za tramvaje, rivu, Tvrtka, aplauz za festival, jezero i amfiteatar. Banjaluka može ostati za pet minuta bez vode. Između aplauza, možda ste čuli tu informaciju. Izrekao ju je direktor banjalučkog Vodovoda Radovan Majkić.

Uže jezgro grada Banjaluka, sem sporadičnih kritika, aplaudira "banjalučkoj rivi" i prekopavanju Vrbasa. Plješću i jezeru kod Delte, plješću spomenicima i umjetnicima. Stanovnici okolnih mjesta koja nemaju vode postali su više i dosadni. Ali, šta ćemo ako čitava Banjaluka ostane bez vode?

"Zabrinut sam. Bolje sistem poznajem. Može grad ostati bez vode ukoliko nešto značajno ne uradimo. Mislim na pumpe koje su stare preko 50 godina. Kapacitet je 515 litara, ako jedna strada grad ostaje bez vode. Pumpa je ni u kakvom stanju. Ne možete je obnoviti u ovom momentu mi saniramo šta možemo, ali ima životni vijek. Za to zna gradonačelnik", rekao je direktor vodovoda u Banjaluci Radovan Majkić.

On poručuje i da gradonačelnik ne može ništa bez skupštinske većine, ali eto, do sada ovaj problem nije uvrštavao u prijedlog budžeta.

Umjesto rješavanja dotrajalih pumpi koje bi mogle čitavu Banjaluku ostaviti bez vode, za "Banjalučku rivu" izdvaja se 4,5 miliona KM. I to samo za dionicu od Gradskog do Venecija mosta.

Milionima je plaćen i park kod "Delte", milionima je plaćen amfiteatar kod Pravnog fakulteta. Tramvaj bez šina, a i bez tramvaja, koštaće pet miliona KM.

Za Kneza Lazara koji vodu ne pije izdvojiće se 1,7 milion KM. Za sve ostale koji je piju, za sada ništa, možda u narednom budžetu. Ako bi žrtvovali koji megalomanski projekat igrališta za kućne ljubimce ili dinosauruse, panoramski točak, dinosauruse u prirodnoj veličini, možda bi koji milion kapnuo i za pumpe za vodu da se spriječi crni scenario koji plaži i Radovana Majkića.

Aplauz za lijep grad, ali od ljepote se ne živi. Ako ova izjava, kadra PSS-a Draška Stanivukovića, ne brine Banjalučane koji zdušno podržavaju arhitektonske promjene i lijepu Banjaluku, možda ih zabrine spoznaja da se bez vode ne može.