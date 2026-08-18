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Sindikat dao punu podršku Škrbiću

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 12:57

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Ранко Шкрбић, нови вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци.
Foto: ATV

Sindikalna organizacija Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci pruža punu podršku vršiocu dužnosti rektora Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Ranku Škrbiću, uvjerena da će svojim znanjem, akademskim i profesionalnim iskustvom, kao i odgovornim pristupom, uspješno obavljati ovu odgovornu dužnost.

Ранко Шкрбић

Banja Luka

Ranko Škrbić izbran za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci

Iz Sindikalne organizacije je saopšteno da je u narednom periodu posebno važno očuvati stabilnost Univerziteta, kontinuitet u radu i stvoriti uslove za nesmetano funkcionisanje svih njegovih članica.

"Vjerujemo da će Škrbić svojim pristupom doprinijeti daljem jačanju Univerziteta i njegovog ugleda, kao i stvaranju još boljih uslova za rad i napredovanje zaposlenih", rečeno je iz Sindikalne organizacije.

Sindikalci očekuju da će biti nastavljene aktivnosti usmjerene na poboljšanje materijalnog i profesionalnog položaja zaposlenih, unapređenje uslova rada, kao i rješavanje pitanja sa kojima se zaposleni svakodnevno susreću.

Dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić izabran je danas za vršioca dužnosti rektora na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci. Škrbić je dobio podršku 23 člana Senata.

Okružni sud u Banjaluci donio je krajem jula presudu po kojoj je Radoslav Gajanin nezakonito izabran treći put za rektora Univerziteta u Banjaluci.

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Ranko Škrbić

Univerzitet u Banjaluci

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