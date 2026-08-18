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Ranko Škrbić izbran za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 10:50

Komentari:

6
Ранко Шкрбић
Foto: ATV

Ranko Škrbić izabran je danas za novog vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci.

Škrbić je za v.d. rektora izabran na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci.

On će na ovoj funkciji zamijeniti Radoslava Gajanina.

Inače, Škrbić je do sada bio dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

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Tagovi :

Ranko Škrbić

Radoslav Gajanin

Univerzitet u Banjaluci

Senat Univerziteta u Banjaluci

Medicinski fakultet Banjaluka

Komentari (6)

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