Ranko Škrbić izbran za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Ranko Škrbić izabran je danas za novog vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci.
Škrbić je za v.d. rektora izabran na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci.
On će na ovoj funkciji zamijeniti Radoslava Gajanina.
Inače, Škrbić je do sada bio dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.
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