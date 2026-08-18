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Oglasio se ''Vodovod'': Brojni dijelovi Banjaluke danas bez vode

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 10:28

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Вода, чесма
Foto: ATV

Pojedini dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode, a kako navode iz "Vodovda" razlog su radovi.

Naime, ekipe će biti angažovane u ulicama Josifa Pančića (Starčevica), Krušedolskoj (Saračica), Hilandarskoj (Priječani), Slobodana Kusturića (Starčevica), Braće Podgornika (Lazarevo) i Petra Pecije (Lazarevo).

"Na sistemu Tunjice završeni su radovi na spajanju novoizgrađenog cjevovoda fi 700 milimetara i ekipe vrše ozračivanje linija na području Verića i Piskavice. Kompletnu stabilizaciju na ovom sistemu očekujemo do kraja dana", tvrde iz "Vodovoda" i dodaju:

"Ekipe Vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Bistrici, Čokorskim Poljima, Borkovićima, Slavićki i Rekavicama. Zbog povećane potrošnje na sistemima Gašića vrelo i Crno vrelo mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju, naročito viših zona koje se snabdijevaju sa rezervoara Zvijezda i Đurići".

Dodaju da u periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.

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Voda

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Vodovod Banjaluka

Restrikcije vode Banjaluka

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