Prepuna dvorana "Borik": Počela završna predizborna tribina SNSD-a

Završna predizborna tribina SNSD-a počela je u Banjaluci u prisustvu svih lidera vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, visokog funkcionera Srpske napredne stranke Nikole Selakovića, lidera Pokreta socijalista Aleksandra Vulina i ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova.

Tribini u prepunoj Sportskoj dvorani "Borik" prisustvuju kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koje su podržale sve koalicione stranke.

Završna predizborna tribina SNSD-a

Prisutni su lider SNSD-a Milorad Dodik, SPS-a Goran Selak, SP-a Petar Đokić, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, DNS-a Nenad Nešić, NDP-a Bojan Šapurić.

SNSD Ustupljena fotografija

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je uoči završne predizborne tribine u Banjaluci da je SNSD prepoznat kao ozbiljna, državotvorna i jedina moćna struktura da očuva Republiku Srpsku.

Savo Minić Ustupljena fotografija

"Mi se politikom bavimo ozbiljno, državnički odgovorno i nastojimo da ljude koji vjeruju u nas ne razočaramo nikada i da im uvijek damo snagu i volju da ponovo i iznova budu dio našeg tima i glasaju za nas", rekao je Dodik novinarima.

Dodik je istakao da je uvjeren da je mnogima ovdje jasno kakve su bitke dobijene na međunarodnom planu koje nisu bile nimalo jednostavne i lake.

SNSD Ustupljena fotografija

"Od potpune političke i ekonomske izolacije mi smo došli do pozicije na međunarodnoj sceni da razgovaramo sa najrelevantnijim faktorima današnjice na dva najvažnija mjesta, a to su SAD i Rusija", rekao je Dodik.

On je ukazao da su uspjeli da učine ekonomiju boljom, povećali plate, penzije i boračke dodatke.

SNSD ATV

"Sve smo učinili da možemo da kažemo da smo mi ti koji radimo sa narodom, a onda kada nas pritisnu, nismo dozvolili da padnemo. Kada nas udare, nisu nas slomili.

A sada kada možemo da radimo, radićemo bez odmora da podignemo standard građana i povjerenje u Republiku Srpsku", rekao je Dodik.

On je istakao da SNSD, Savo Minić kao kandidat za predsjednika Republike Srpske i Željka Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH zaslužuju podršku.

"Osvojićemo dovoljan broj poslanika koji će omogućiti stabilnost koja je potrebna da bi se očuvao mir, ekonomski razvoj i investiranje", rekao je Dodik.

On je konstatovao da su uradili dobar posao u predizbornoj kampanju tokom koje su okupili oko 120.000 ljudi.

Kandidati SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH Savo Minić i Željka Cvijanović očekuju povjerenje građana na izborima i ističu da je tokom kampanje u Republici Srpskoj vladala pobjednička atmosfera.

Minić je uoči završne tribine SNSD-a u banjalučkoj Sportskoj dvorani "Borik" rekao da su tokom kampanje, na terenu i u razgovoru sa narodom, stekli utisak da su ispunili ono što su od njih očekivali.

"Pobjediće Republika Srpska, ovo je nesumnjivo", rekao je Minić, dodajući da očekuje još jednu veliku istorijsku pobjedu SNSD-a.

Cvijanovićeva je rekla da prisustvo velikog broja ljudi na završnoj tribini pokazuje da su narodna i politička volja uz SNSD, njegove politike i jaku Republiku Srpsku.

Ona je istakla da su tokom kampanje u različitim dijelovima Republike Srpske dočekani u pobjedničkoj atmosferi, uz očekivanja građana da nastave da razvijaju stabilnu i jaku Republiku Srpsku.