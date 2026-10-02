Bilećani protiv solarnih panela

Nekoliko stotina Bilećana ponovo je glasno reklo NE solarnim panelima pored kuća, imanja i izvorišta. Okupili su se pred opštinu a sve zbog plana izgradnje solarne elektrane Bileća 1 koja bi tvrde mještani potpuno ugasila život u nekoliko sela.

„Života na tim prostorima nema, tu je mnogo ljudi koji su vezani za to područje koje je pritisnuto tom elektranom. To je naša Vojvodina mi druge Vojvodine nemamo“, kaže Mićo Dželetović.

„Stoka mi je tuda sedam mjeseci ukoliko bi došlo do toga ja nemam izlaz nikakav za držanje toga“, poručuje Novo Šešlija.

„Smeta što su blizu kuća, smeta što će promijeniti mikroklimu, smeta što će ugroziti 50 domaćinstava u selu Podosoje da ne pominjem ostala sela“, rekao je Božo Trkulja.

„On će živjeti u Londonu i Švajcarskoj a mi ćemo se u živoj vatri kupati. To nećemo dozvoliti“, rekao je Gojko Kapor.

U okupljenu masu ušao je i bilećki načelnik. Miodrag Parežanin tvrdi da niko iz njegove administracije nije dao pozitivno mišljenje za ovaj projekat i dodaje da su to uradili njegovi prethodnici prije tri godine.

„Sročili smo mišljenje, poslali ga sa svim onim što je traženo, rekli da ima privatnog zemljišta da imaju nedjeljive cjeline da je ugroženo stočarstvo da je ugrožen život i to smo mi sve postali kao mišljenje ispred opštine“, rekao je načelnik Bileće, Miodrag Parežanin.

„Procedura se mora ispoštovati i zato postoji procedura da bi se ove stvari razjasnile mirnim putem. Ministarstvo trči pred rudu“, rekao je Miloš Bošnjak.

Koncesiju sa direktorom banjalučkog privrednog društva "Solar agrolend" Zoranom Pejićem prije nekoliko dana je potpisao resorni ministar. Petar Đokić poručuje da sve ovo još ništa ne znači jer tek slijedi procjena uticaja na životnu sredinu.

„Sigurno će morati ovaj projekat da pretrpi tehničke promjene i da se udalji od područja gdje se nalazi vodozaštitna zona. To se radilo i u ostalim opštinama pa ne vidim razloga da ne bude i ovdje“, poručuje ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić.

Ovdje se radi o elektrani sa baterijskim sistemom za skladištenje električne energije, vrijednost investicije prelazi 277 miliona KM. Više od 3000 Bilećana je do sada potpisalo peticiju protiv ove elektrane. Kažu da ne odustaju.