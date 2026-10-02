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Na Čvrsnici i dalje aktivan požar, vatrogasci na terenu

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02.10.2026 11:38

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a na više mjesta uočena su otvorena žarišta, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Gore zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine, te da se požar širi i podzemnim žilama koje nisu vidljive golim okom.

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Otvorena žarišta uočena su sinoć tokom obilaska terena.

Vatrogasci su na gašenju požara na Čvrsnici angažovani tokom dana, od 9.00 do 16.00 časova, a uveče obilaze požarište.

(Srna)

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Čvrsnica

požar

Vatrogasci

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