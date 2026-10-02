Na Čvrsnici i dalje aktivan požar, vatrogasci na terenu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a na više mjesta uočena su otvorena žarišta, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Gore zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine, te da se požar širi i podzemnim žilama koje nisu vidljive golim okom.
Hronika
Masovna tuča u centru grada: Sve počelo napadom na konobara
Otvorena žarišta uočena su sinoć tokom obilaska terena.
Vatrogasci su na gašenju požara na Čvrsnici angažovani tokom dana, od 9.00 do 16.00 časova, a uveče obilaze požarište.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
7 h0
Scena
7 h1
Srbija
8 h0
Republika Srpska
8 h0
Gradovi i opštine
8 h0
Gradovi i opštine
23 h0
Gradovi i opštine
23 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu