Na Čvrsnici i dalje aktivan požar, vatrogasci na terenu

Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a na više mjesta uočena su otvorena žarišta, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Gore zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine, te da se požar širi i podzemnim žilama koje nisu vidljive golim okom.

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Otvorena žarišta uočena su sinoć tokom obilaska terena.

Vatrogasci su na gašenju požara na Čvrsnici angažovani tokom dana, od 9.00 do 16.00 časova, a uveče obilaze požarište.

(Srna)