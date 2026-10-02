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Pritvoreni osumnjičeni za obljubu maloljetnica u Gradišci

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02.10.2026 11:12

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Притворени осумњичени за обљубу малољетница у Градишци

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor trojici mladića iz Gradiške osumnjičenima za obljubu nad dvije maloljetne djevojčice, saznaje ATV.

Rješenjem suda u pritvorsku jedinicu Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka sprovedeni su D.S. (21), N.O. (22) i D.S. (22). Istragom su obuhvaćena i dva maloljetnika, koji su ranije pušteni da se brane sa slobode.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo obljube sa djetetom mlađim od 15 godina, za koje je zakonom zaprijećena kazna od najmanje osam godina zatvora.

Prema rješenju suda pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi ometati postupak uticajem na svjedoke, te zbog uznemirenja javnosti.

U cilju zaštite maloljetnih žrtava, u policiji i tužilaštvu nisu mogli da otkrivaju bilo kakve informacije ovog šokantnog slučaja.

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obljuba nad djetetom

obljuba djeteta

Okružni sud Banjaluka

OJT Banjaluka

Gradiška

Pritvor

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