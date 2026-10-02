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Minić u posjeti firmi "Pass"

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02.10.2026 12:01

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Минић у посјети фирми "Пасс"
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić u okviru današnje posjete Bijeljini sastao se sa rukovodstvom firme za proizvodnju automobilskih dijelova "Pass" u naselju Ljeskovac.

Sastanku prisustvuje i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, kao i predsjednik Područne privredne komore Bijeljina Branimir Andrić.

Minić će obići proizvodni pogon.

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Savo Minić

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