Minić u posjeti firmi "Pass"

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić u okviru današnje posjete Bijeljini sastao se sa rukovodstvom firme za proizvodnju automobilskih dijelova "Pass" u naselju Ljeskovac.
Sastanku prisustvuje i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, kao i predsjednik Područne privredne komore Bijeljina Branimir Andrić.
Minić će obići proizvodni pogon.
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