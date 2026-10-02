Budimir: Zahvaljujući Dodiku i Lukaču Centar za obuku nije postao centar za migrante

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je, povodom obilježavanja 10 godina rada Centra za obuku MUP-a Srpske, da je to jedan od najznačajnijih kapaciteta MUP-a, koji je u prethodnoj deceniji imao ključnu ulogu u obrazovanju i osposobljavanju policijskih službenika.

"Samo u posljednjih 10 godina kroz MUP je prošlo oko 7.000 pripadnika, a veliki dio tog procesa odvijao se upravo ovdje. Ovo je žila kucavica MUP-a i tako će biti i u budućnosti. Centar za obuku je mjesto u kojem stvaramo nove generacije naših pripadnika i pripremamo ih za odgovoran i složen posao koji ih očekuje", rekao je Budimir.

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On je podsjetio da je tada, zahvaljujući entuzijazmu ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača i odlučnošću predsjednika Milorada Dodika odbijen zahtjev Brisela da na ovom mjestu bude otvoren centar za prihvat migranata.

Budimir je naglasio da Republika Srpska mora nastaviti da ulaže u svoje institucije, a posebno u ljude koji su nosioci njihovog rada.

"Danas možemo biti ponosni na naše pripadnike, posebno na mlade ljude koji dolaze, ali i na ono što smo uradili kada je riječ o novom naoružanju, opremi i uslovima za njihov rad i obuku. Sve to ne bi bilo moguće bez podrške Vlade Republike Srpske", istakao je Budimir.

Minić i Budimir u Centru za obuku ATV / Branko Jović

On je zahvalio predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću i Vladi za kontinuiranu podršku MUP-u.

"Nije bilo sjednice Vlade, a da se nisu razmatrale potrebe MUP-a. Vlada je prepoznavala naše zahtjeve i potrebe i pružala podršku u situacijama kada je bilo potrebno da unaprijedimo naše kapacitete. Zahvalan sam predsjedniku Vlade na podršci koju je pružao", rekao je Budimir.

On je zahvalio i načelniku Centra za obuku Vedranu Simiću koji, zajedno sa instruktorima, dobro radi svoj posao.

Ministar je poručio da će razvoj Centra za obuku i MUP-a biti nastavljen.

"Živimo u vremenu velikih promjena, u vremenu u kojem se od naših institucija traže novi odgovori i veća spremnost. Mi smo pokazali da znamo da se prilagodimo i da razvijamo naše kapacitete. Nastavićemo da ulažemo u ljude, znanje, opremu i infrastrukturu, jer samo tako možemo imati snažan i moderan MUP", naglasio je Budimir.

On je istakao da je posebno važno što Centar za obuku okuplja ljude koji svoja znanja i iskustva prenose na nove generacije policijskih službenika, prenosi "Srna".

"Ovih 10 godina nisu samo 10 godina jednog objekta ili institucije. To je 10 godina rada, znanja, iskustva i ljudi koji su zajedno gradili sistem. Danas imamo generacije pripadnika koji su prošli kroz ovaj centar i koji su svojim radom pokazali da smo na dobrom putu", rekao je Budimir.

Budimir je čestitao pripadnicima Sedme klase završetak obuke.

"Hvala svim pripadnicima MUP-a na njihovom radu i zalaganju. Vama, pripadnicima Sedme klase, čestitam završetak obuke i želim vam mnogo uspjeha, odgovornosti i profesionalnosti u budućem radu. Vi ste budućnost MUP-a Republike Srpske", poručio je Budimir.