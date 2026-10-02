Investicija vrijedna više od 2,5 milijardi KM: Višković o izgradnji auto-puteva

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković izjavio je da je trenutno ugovorena izgradnja 114,5 kilometara novih auto-puteva, uz obezbijeđeno finansiranje i izvođače, što predstavlja investicioni ciklus vrijedan više od 2,5 milijardi KM bez PDV-a.

Višković je naveo da "Autoputevi Republike Srpske" trenutno upravljaju sa 111 kilometara auto-puta, a da bi u narednih tri do pet godina, realizacijom već ugovorenih projekata, Republika Srpska trebalo da ima gotovo dvostruko veću kilometražu auto-puteva.

"To je sto četrnaest i po kilometara novog auto-puta, na ovih postojećih 111. Mi već imamo ugovoreno, izabrane izvođače i obezbijeđeno finansiranje", rekao je Višković.

On je podsjetio da je jedan od strateških ciljeva povezivanje Banjaluke i Beograda auto-putem kroz Republiku Srpsku, navodeći da je dionica od Gradiške do Doboja već izgrađena, kao i novi most preko Save kod Gradiške.

Višković je izjavio i da očekuje da bi kineska kompanija "Šandong" u naredne dvije godine mogla da završi auto-put Banjaluka–Prijedor, dužine oko 40 kilometara.

On je podsjetio da je koncesija za auto-put Banjaluka–Prijedor potpisana još 2018. godine, ali da je do stvaranja uslova za puni početak projekta bilo potrebno riješiti veliki broj pitanja, te da je na koncesioni ugovor potpisano oko 45 aneksa.

"Tek su se u septembru prošle godine stvorili preduslovi da kineska Eksim banka, izvozna banka Kine i državna banka, odobri finansiranje 'Šandongu'", rekao je Višković.

Višković je izjavio da je u toku i javna nabavka za proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Gradišci, kako bi se povećao njihov kapacitet u periodima pojačanog saobraćaja.

On je rekao da broj korisnika auto-puteva raste svake godine, što istovremeno povećava prihod od putarine, ali stvara i potrebu za unapređenjem infrastrukture.

(Srna)