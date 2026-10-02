Minić za ATV: Rapidno smo povećali sva primanja građana

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je za ATV da su ove godine rapidno povećana sva primanja građana.

Premijer je detaljno naveo sve konkretne mjere i finansijske pokazatelje koji potvrđuju stabilnost budžeta i snažnu sistemsku podršku svim osjetljivim kategorijama stanovništva.

"Plate i penzije smo tokom ove godine povećali dva puta po pet odsto kumulativno. Kada su u pitanju stipendije povećane su duplo, dok je materinski dodatak porastao sa 430–450 maraka na 750 KM. Želimo nastaviti sa povećanjem standarda građana, što znači i dalje povećanje plata i penzija. Intenzivno radimo, a cilj jeste još jača i bolja Republika Srpska", naglasio je Minić za ATV.

Premijer je posebno istakao značaj donošenja Zakona o pravima boraca i sistemskog unapređenja njihovog materijalnog položaja kroz značajno veće finansijske iznose u odnosu na region.

"Za boračke kategorije, gdje je u Federaciji BiH dodatak marka i po po mjesecu staža, u Republici Srpskoj to iznosi pet maraka. Samo kroz posljednju isplatu uvećanog boračkog dodatka otišao je 51 milion KM, a novo povećanje planiramo već poslije Nove godine", rekao je Minić.

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On je dodao da će ovaj mandat Vlade ostati upamćen i po zakonu kojim su značajno povećana primanja roditelja-njegovatelja, čime je obezbijeđena trajna sigurnost za ove porodice.

Poseban akcenat tokom gostovanja stavljen je na novu odluku Vlade Republike Srpske kojom se pruža trajna materijalna podrška porodicama stradalih beba.

"Kada su u pitanju osjetljive kategorije, kao porodice 12 beba, nećemo čekati. Vlada je donijela odluku o obezbjeđivanju redovnog mjesečnog novčanog primanja za roditelje 12 banjalučkih beba u iznosu od 822 KM mjesečno. Nijedna pomoć ne može nadoknaditi gubitak djeteta, ali je važno da ti roditelji znaju da nisu zaboravljeni i da institucije Srpske stoje iza njih", podvukao je Minić.

Povećanje primanja za majke, stipendije i konkretni fondovi za mlade

On je istakao da su depoziti fizičkih lica u Srpskoj od 1. januara do sada viši za 300 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine i iznose 5,9 milijardi KM.

Minić je naveo da Republika Srpska ima bruto domaći proizvod koji raste, te da Vlada Srpske izmiruje sve budžetske obaveze.

"Imamo plan za razvoj Republike Srpske do 2030. godine. I ovaj plan će biti proširen. Važno je što rješavamo različite stvari u lokalnim zajednicama, gradimo vrtiće, realizujemo značajne infrastrukturne projekte", dodao je Minić i dodao:

"Neka opozicija kaže kad je u posljednjih 10 ili 15 godina nešto kasnilo. Vlada Srpske izmiruje sve svoje budžetske obaveze, a onog momenta kada ste solventni i likvidni, možete ići dalje i rješavati sve ono što podiže životni standard u Republici Srpskoj”, rekao je Minić i dodao:

"Otišao sam i u Banjaluku, Teslić, Šamac, kao i sve lokalne zajednice u kojima je na vlasti SNSD, te se sa svima sastao da vidimo kako možemo pomoći."

On je naveo da takav odnos stvara povjerenje, naglasivši da je Vlada bila transparentna.

Podsjetio je da su za godinu dana predložili 131 zakonsko rješenje, te da će ovaj mandat pamtiti po donošenju Zakona o pravima boraca, Zakona kojim su povećana primanja roditelja-njegovatelja, kao i po izgrađenoj infrastrukturi, vrtićima i školama.

Kaže da je posebno osjetljiv na djecu, da se širom Srpske grade vrtići i da je Vlada reagovala kada je u pitanju produženi boravak.

"Djeca i roditelji ne smiju osjetiti da nedostaje mjesta u vrtićima", rekao je Minić za ATV.

Osvrnuvši se na veliku potrebu za vrtićima u Banjaluci, Minić je naveo da je novac davno obezbijeđen, ali da nisu dobili lokacije i dozvole od Grada.

"Pravite rilsove i dramaturgiju, a imate probleme sa smećem, vrtićima i mnogim drugim stvarima", ocijenio je Minić.