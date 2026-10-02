Minić: Bijeljinski "Orao" će napredovati i širiti poslove

Foto: ATV/Branko Jović

Nakon posjete Rusiji sa sigurnošću mogu reći da će bijeljinski "Orao" napredovati i širiti poslove, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"U Rusiji smo napravili korak ka saradnji koja treba da omogući taj razvoj. Jači "Orao" znači više posla, sigurnost za radnike i snažniju privredu Republike Srpske", dodao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks. Nakon posjete Rusiji sa sigurnošću mogu reći da će bijeljinski „Orao“ napredovati i širiti poslove. U Rusiji smo napravili korak ka saradnji koja treba da omogući taj razvoj. Jači „Orao“ znači više posla, sigurnost za radnike i snažniju privredu Republike Srpske. pic.twitter.com/g26Ffk7qfE — Savo Minić (@minic_savo) October 2, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.