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Minić: Bijeljinski "Orao" će napredovati i širiti poslove

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02.10.2026 11:09

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Nakon posjete Rusiji sa sigurnošću mogu reći da će bijeljinski "Orao" napredovati i širiti poslove, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"U Rusiji smo napravili korak ka saradnji koja treba da omogući taj razvoj. Jači "Orao" znači više posla, sigurnost za radnike i snažniju privredu Republike Srpske", dodao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Rusija

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