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Nadvožnjak u Trnu otvoren za saobraćaj

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02.10.2026 12:06

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Надвожњак у Трну
Foto: ATV

Pušten je saobraćaj na nadvožnjaku u Trnu, saopšteno je iz "Puteva Republike Srpske".

Prethodno je 24. septembra pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka.

Podsjećamo, novi nadvožnjak na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, u naselju Trn, postavljen je 1. avgusta Nakon što je prethodni nadvožnjak uklonjen.

Postavljanje nadvožnjaka bilo je dio projekta rekonstrukcije magistralnog puta i modernizacije saobraćajne infrastrukture na ovoj dionici, s ciljem povećanja bezbjednosti i protočnosti saobraćaja.

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Nadvožnjak

nadvožnjak u Trnu

Putevi Republike Srpske

Komentari (1)

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