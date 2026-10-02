Nadvožnjak u Trnu otvoren za saobraćaj

Pušten je saobraćaj na nadvožnjaku u Trnu, saopšteno je iz "Puteva Republike Srpske".

Prethodno je 24. septembra pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka.

Podsjećamo, novi nadvožnjak na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, u naselju Trn, postavljen je 1. avgusta Nakon što je prethodni nadvožnjak uklonjen.

Postavljanje nadvožnjaka bilo je dio projekta rekonstrukcije magistralnog puta i modernizacije saobraćajne infrastrukture na ovoj dionici, s ciljem povećanja bezbjednosti i protočnosti saobraćaja.