Nadvožnjak u Trnu otvoren za saobraćaj

Autor:ATV redakcija
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Pušten je saobraćaj na nadvožnjaku u Trnu, saopšteno je iz "Puteva Republike Srpske".
Prethodno je 24. septembra pušten saobraćaj ispod nadvožnjaka.
Podsjećamo, novi nadvožnjak na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, u naselju Trn, postavljen je 1. avgusta Nakon što je prethodni nadvožnjak uklonjen.
Postavljanje nadvožnjaka bilo je dio projekta rekonstrukcije magistralnog puta i modernizacije saobraćajne infrastrukture na ovoj dionici, s ciljem povećanja bezbjednosti i protočnosti saobraćaja.
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