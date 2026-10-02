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Objavljena detaljna prognoza do sredine oktobra

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02.10.2026 10:01

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Временска прогноза: Залазак сунца
Foto: ATV/Branko Jović

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, za period od naredne dvije sedmice, do 15. oktobra 2026.

U prvim danima mjeseca oktobra bez većih promjena u odnosu na kraj septembra.

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Dani će počinjati sa svježim jutrima, ponegdje sa slabom maglom.

Sredinom dana porast temperature zraka preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Više oblaka izgledno je početkom naredne sedmice.

Minimalne temperature zraka variraće između 5 i 11 u Bosni, na jugu Hercegovine od 12 do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje od 24 do 28 stepeni.

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"Od 8. oktobra prema trenutnim sinoptičkim modelima, prognozira se naoblačenje koje će usloviti kišu i povremene pljuskove. Veće količine padavina prognoziraju se u centralnim i južnim područjima Bosne i Hercegovine. Temperature vazduha biće nešto niže u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 8 i 12, u Hercegovini do 15. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, jugu zemlje do 21 stepen", dodali su iz FHMZ-a.

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