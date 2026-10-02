Danas slavimo Svete mučenike: Uradite ovu stvar za mir i zdravlje

Današnji praznik posvećen je trojici ranohrišćanskih mučenika, ali i svim onima koji stradaju zbog svojih uvjerenja i odbijanja da ih se odreknu.

Trofim, Savatije i Dorimedont bili su ljudi različitog porijekla, ali im je vjera u Hrista bila zajednička i zbog nje su na kraju svi nastradali.

Stravično mučenje i nepokolebljiva vjera

Legenda kaže da su Trofim i Savatije uhapšeni za vrijeme praznika u čast boga Apolona kada su pagani vidjeli da se njih dvojica mole svome Bogu. Izvedeni su pred upravnika oblasti, a on je naredio da im sudi odvojeno.

Prvo je na ispitivanje izveden Trofim koji je odbio da se odrekne Boga i izjasnio se kao hrišćanin. Načelnik je naredio da se Trofim prostre na zemlju i bije bez milosti sve dok se zemlja ne natopi krvlju. Poslije je obješen o drvo i kidano mu je meso sve do kostiju, međutim Trofim je podnosio mučenje.

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Nakon toga, na sud su izveli Savatija koji se takođe izjasnio kao hrišćanin. Sudija je naredio da se svetac okači na drvo i struže gvozdenim noktima dok mu cjelo tijelo ne bude pokidano. U tom mučenju Savatije je preminuo.

„Nakon njegove smrti, upravnik je Trofima poslao kod Dionisija, mučitelja poznatog po tome što je slamao svakoga. Svetitelju su stavljali gvozdene čizme sa ekserima, sipali sirće i so na otvorene rane i palili ga svijećama. U tamnici je upoznao Dorimedonta, rimskog senatora koji je tajno pomagao hrišćanima. Iako su im pekli rebra, odrali lice i terali ih da hodaju po žaru, obojica su ostali čvrsti u vjeri“, bilježe crkveni ljetopisi.

Čudo na javnom gledalištu

Nemajući više kako da pokoleba dvojicu hrišćana, Dionisije je naredio da se Trofim i Dorimedont bace pred izgladnele zvijeri na javnom gledalištu. Hrišćani vjeruju da su na njih puštani prvo medvjedica, zatim ris, pa lav, ali da su sve životinje odbile da ih napadnu.

Nemoćan, mučitelj je naredio da se svecima odseku glave i tako je njihovim mukama konačno došao kraj.

Narod vjeruje da duše ovih mučenika i sada caruju na nebesima i mole se Bogu za sve nesrećne i mučene ljude širom svijeta da pronađu svoj mir i spasenje. Zato čak i svi oni koji prolaze kroz teške trenutke danas treba da se pomole i raduju, jer u svom bolu nisu sami, prenosi Informer.