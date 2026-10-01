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Lovački savez pozvao da se u nedjelju ne ide u lov

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01.10.2026 20:10

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Ловачки савез позвао да се у недјељу не иде у лов
Foto: ATV

Lovački savez Republike Srpske preporučio je svim korisnicima lovišta na području Republike Srpske da u nedjelju, 4. oktobra, kada se održavaju Opšti izbori u Bosni i Hercegovini, ne izvode lov divljači.

Iz Saveza navode da se pojedina biračka mjesta nalaze u neposrednoj blizini lovnih površina, zbog čega bi izvođenje lova, posebno uz upotrebu lovačkog oružja, moglo da dovede do neželjenih situacija i oteža nesmetano odvijanje izbornog procesa.

Zašto Lovački savez preporučuje odlaganje lova?

Lovački savez je podsjetio da Izborni zakon BiH propisuje zabranu nošenja oružja na biračkim mjestima i u njihovoj okolini.

Savez je pozvao lovce da tog dana odlože lovne aktivnosti, navodeći da bi vrijeme trebalo da posvete ostvarivanju građanskog prava i obaveze izlaskom na izbore.

Nakon izbornog dana, kako je saopšteno, lovne aktivnosti biće nastavljene u skladu sa važećim propisima i planovima gazdovanja lovištima.

Opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za nedjelju, 4. oktobar 2026. godine, što je objavila i Centralna izborna komisija BiH, saopšteno je ispred Saveza.

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Lovački savez Republike Srpske

saopštenje

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