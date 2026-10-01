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Počelo testiranje perspektivnih sportista

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01.10.2026 20:36

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Почело тестирање перспективних спортиста
Foto: ATV

Na Fakultetu za fizičko vaspitanje univerziteta univerziteta u Banjaluci su danas započeli jedan važan projekat - testiranje mladih sportista s ciljem njihovog što bolje razvoja.

Ulaganje u mlade sportiste, ulaganje je u budućnost, a ovakav vid testiranja doprinosi kvalitetnijim uslovima za njihov napredak. Maša i Nemanja među 60 su stipendista Ministarstva porodice, omladine i sporta, koji će biti obuhvaćeni ovim testiranjem. Za njih, značaj nemjerljiv.

Testiranje fizičkih i motoričkih sposobnosti sportista realizuje se u saradnji sa Fakultetom fizičkog vaspitanja i sporta u Banjaluci. Ovo nije samo jedno testiranje, već početak sistematskog praćenja naših stipendista, poručila je Danijela Ćapin, pomoćnik ministra za sport.

Osim stipendista ovim projektom biće obuhvaćena i djeca osnovnoškolskog uzrasta. Već od naredne sedmice počeće edukacija učiteljica po regijama koje će da vrše testiranje na terenu, a sve sa ciljem kako bi se dobila jasnija slika fizičkog razvoja djece, ali i prepozna njihov potencijal.

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sport

zdravlje

Banjaluka

testiranje

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