Istorijski rezultat mladih kikboksera iz Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Kikboks savez RS ponosi se najvećim uspjehom. Čak deset medalja osvojeno je na SP za mlade u Lido di Jezolu. Naporan rad i dobro odrađene pripreme dale su rezultat.
Ponosan je i selektor Milan Vitković. Veliki je ovo iskorak za sport koji kod nas ima višegodišnju tradiciju.
Predsjednik saveza Neđo Bratić poručuje da su osvojene medalje veliki podvig, ali i pokazatelj da talenta ne manjka.
Osvajači medalja dolaze iz Banjaluke, Nevesinja, Dervente, Modriče, Prnjavora i Laktaša. Ponosni na svoje sportiste su i u lokalnim sredinama.
Na SP za mlade u Italiji nastupilo je 3.000 takmičara iz 74 države.
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