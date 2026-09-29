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Istorijski rezultat mladih kikboksera iz Republike Srpske

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29.09.2026 20:51

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Историјски резултат младих кикбоксера из Републике Српске
Foto: ATV

Kikboks savez RS ponosi se najvećim uspjehom. Čak deset medalja osvojeno je na SP za mlade u Lido di Jezolu. Naporan rad i dobro odrađene pripreme dale su rezultat.

Ponosan je i selektor Milan Vitković. Veliki je ovo iskorak za sport koji kod nas ima višegodišnju tradiciju.

Predsjednik saveza Neđo Bratić poručuje da su osvojene medalje veliki podvig, ali i pokazatelj da talenta ne manjka.

Osvajači medalja dolaze iz Banjaluke, Nevesinja, Dervente, Modriče, Prnjavora i Laktaša. Ponosni na svoje sportiste su i u lokalnim sredinama.

Na SP za mlade u Italiji nastupilo je 3.000 takmičara iz 74 države.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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kik boks

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