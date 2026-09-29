Džefri Saks za ATV: Pomjeramo se u multipolarni svijet, budućnost zapadnog Balkana se još odlučuje

Pomjeramo se iz situacije gdje je Amerika predvodila svijet u multipolarni svijet odnosa snaga, rekao je za ATV Džefri Saks, čuveni američki ekonomista i univerzitetski profesor.

"Nije kraj svijeta, ali jeste izvjesna promjena. Mi se sada pomjeramo iz situacije gdje je Amerika predvodila svijet u multipolarni svijet odnos snaga", kaže Saks.

Svjetski poznati ekonomski stručnjak kaže da na globalnom nivou još nemamo pravila igre.

"Imamo situaciju da Amerika ne želi da se odrekne svoje moći. Evropa je jako zbunjena i još nemamo nova pravila igre na globalnom nivou. Još imamo mnogo neizvjesnosti i sukoba, ali dosta diplomatije se trenutno dešava, što je pozitivna strana svega toga", rekao je Saks.

Prema njegovim riječima, budućnost zapadnog Balkana se još odlučuje.

"Svijet je zbunjujući i ovaj region je uvijek bila komplikovana. Budućnost zapadnog Balkana se je još odlučuje. Po mom mišljenju, evropske politike nisu bile mnogo uspješne u prethodnim decenijama i bilo je mnogo konfuzije, što nije bilo korisno. Amerika je vrlo komplikovan akter sa svojim sukobima, ali vidi se izlaz", kaže Saks.

Profesor Saks kaže da još vjeruje u otvorenu trgovinu.



"Ja još uvijek vjerujem u otvorenu trgovinu, i da svijet bude integralan, a sada je najveći problem konfrontacije između Amerike i Kine. Mislim da se Amerika previše drži svoje moći, a Kina je postala uspješna.

Još uvijek se nadam da će svijet biti globalno povezan. Ovaj regija je bila nešto što je spajalo svijet i to je najbolji način. moje viđenje je da ova regija bude povezana sa Kinom, Amerikom i EU, a ne da bira stranu", kaže profesor.