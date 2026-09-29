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Oglasila se ABA liga: Poznata sudbina regionalnog takmičenja

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29.09.2026 22:00

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АБА лига
Foto: Screenshot/Facebok

Utakmice drugog kola AdmiralBet ABA lige i mečevi WEEK 2 ABA lige 2 igraće se prema unaprijed utvrđenom rasporedu i terminima s obzirom da su uspješno riješeni svi problemi oko organizacije suđenja u sezoni 2026/27, saopšteno je večeras iz regionalnog košarkaškog takmičenja.

ABA liga j.t.d. sa velikim zadovoljstvom, a na radost svih neposrednih učesnika: klubova, igrača i trenera, ali prije svega brojnih navijača, saopštava da su se stekli svi neophodni uslovi za početak takmičenja, navode iz ABA lige.

- U prethodnom periodu učinjen je veliki napor kako bi se u novonastaloj situaciji pronašla najadekvatnija rješenja i bili prevaziđeni brojni izazovi zbog kojih su nažalost morale biti odložene utakmice prvog kola AdmiralBet ABA lige i ABA lige 2 dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se dalje navodi da je definisana nova lista sudija.

- Međutim, u najkraćem mogućem roku definisana je novo lista sudija, pa je sve spremno za početak regionalnog takmičenja, a termini odloženog prvog kola AdmiralBet ABA lige i WEEK 1 ABA lige biće naknadno određeni - zaključuje se u saopštenju ABA lige.

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Tagovi :

ABA liga

košarka

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