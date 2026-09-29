Zvezda poražena od Hapoela

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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Beogradu od ekipe Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81:80 (28:18, 17:17, 22:24, 14:21) u utakmici drugog kola Evrolige.

Najefikasniji u timu Crvene zvezde bio je Džared Batler sa 19 poena, dok je Džordan Nvora dodao 13. Kod gostiju, najbolji je bio Elajdža Brajant sa 18 poena. Zvezda je u dosadašnjem delu Evrolige zabilježila dva poraza, dok ekipa iz Tel Aviva ima skor 1/1. Košarkaši Crvene zvezde će u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni dočekati Efes u trećem kolu Evrolige, dok će Hapoel u Sofiji igrati protiv madridskog Reala.

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